Genç hafızlardan kaymakama ziyaret

Yenişehir Yatılı Kız Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimi gören ve Bursa’da yapılan imtihanda başarılı olarak hafızlık belgesi alan öğrenciler, Kaymakamı Suat Seyitoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaretten uyduğu memnuniyeti dile getiren Seyitoğlu, öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi ve kendilerini ödüllendirdi.

Yatılı Kız Kur’an Kursu’nun meyvelerini vermeye başlamasından dolayı mutlu olduklarını belirten Kaymakam Suat Seyitoğlu, ‘2015 yılında açılan kursumuzdan 7 kızımız hafız olarak mezun oldu. Semeresini toplamaya başladık. Her yıl mezun verdiğimiz hafız kızlarımız binlerce insanımıza Kur’an-ı kerim okumayı öğretecek. Bundan güzel bir şey olamaz. Bu hafızlarımızın üzerinde emeği olan bütün hocalarımızı kutluyorum. Allah hepsinden razı olsun” dedi.