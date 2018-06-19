Genç kadını bebeğinin yanında hunharca öldürdüler

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım’a bağlı Değirmenlikızık Mahallesi 3. Yıldırım Sokak’ta ikamet eden Suriye uyruklu 18 yaşındaki Dima Aşaelim’i ziyaret etmek için evine giden ağabeyi Valid Aşaelim, eve girdiğinde kardeşinin kanlar içinde yerde yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aşaelim’in hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının vücunda 4 bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Haberi alır almaz olay yerine gelen genç kadının yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Kan donduran detay

1 buçuk yıl önce 28 yaşındaki Muhammed Kasim ile evlenen Aşaelim’in evde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bıçaklandığı sırada 7 aylık Hasan Kasim adında bebeğinin de yanında olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken, fail veya faillerin bulunması için de çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.