Gizli yeteneklerini polis ortaya çıkardı

Katıldığı yarışmada verdiği sürede ayakkabı yapamadığı için bir üst tura geçemeyen ve canlı yayında bir başka yarışmaya katılabilmek için gözyaşı döken Ü.G.’nin İstanbul’dan temin ettiği uyuşturucu maddeyi Bursa’da piyasaya sürdüğü iddia edildi.

Edinilen bilgeye göre, İstanbul’da ikamet eden bazı kişilerin Bursa’ya uyuşturucu getirip burada piyasaya sürecekleri bilgisi üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bursa’nın Yıldırım ilçesi ile İstanbul Alibeyköy ve Arnavukköy ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan baskınlarda A.H.T.,E.B.,H.Ş., İran uyruklu V.R.M. ve M.M. ile Tacikistan uyruklu R.T. İstanbul’da , Ü.G. isimli kişi ise Bursa’da yakalandı.

7 ayrı suçtan aranması olan A.H.T. isimli kişinin 7 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu anlaşılırken Bursa’nın Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi’nde gözaltına alınan Ü.G.’nin ise geçtiğimiz yıl yetenek yarşmasına katılan Bursalı ayakkabı ustası olduğu ortaya çıktı. Öte yandan, yakalanan şahıslarla birlikte 94 kilogram sıvı metamfetamin ile bu maddenin imalatında kullanılan 300 kilogram ara kimyasal ve 25 litre sıvı kimyasal karışım, 212 gram sentetik kannabinoid, 25 gram toz esrar, 7 gram eroin, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Yapılan sorgulamanın ardından 7 şahıs Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak veya Sağlamak suçlarından adliyeye sevkedildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Geçtiğimiz yıl yetenek yarışmasına katılan Ü.G., 8 dakika sürede yapmayı vaadettiği bayan ayakkabısını verdiği sürede yapamayınca bir üst tura çıkamamıştı. Ayakkabı yaptığı sırada ağzında topladığı çivilere rağmen yarışmanın jüri üyeleri ile sohbet eden Ü.G. asıl amacının başka bir yarışmaya katılmak olduğunu söylemiş, kabul görmeyince göz yaşlarına boğulmuştu.