Bilinen diliyle bu kalkışmanın, Türk milletinin imanı, vatan sevgisi ve feraseti ile püskürtüldüğünü vurgulayan Gökten, "Türkiye’de yönetimi ele geçirmenin temel aracı gibi görünen darbeler içinde 15 Temmuz’dan başka hiçbir darbe girişimi bu denli bir halk direnişiyle karşılaşmamış ve akamete uğratılmamıştır. Bu nedenle halkın sahiplendiği özgürlük ve demokrasi kavramanın değeri büyüktür. İlk kez, meşru bir otoriteyi yıkmak isteyenlere karşı uygulanması açısından dünyada tektir. Halk, devletin gerçek sahibi olduğunu ve siyasal değişimlerin ancak kendi iradesiyle yapılabileceğini göstermiştir" dedi.

"Lider de çok önemli"

15 Temmuz akşamı ve gecesinde sabaha kadar Tük milletinin darbe girişimine karşı gösterdiği tepkinin bu kadar etkili olmasında güçlü ve kararlı bir liderin yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da payının büyük olduğunun altını çizen Gökten, "Bir milleti aptal yerine koymanın karşılığı Lider Erdoğan ve Türk Milleti tarafından anında verilmiştir. Dünya ülkelerinde demokrasi felce uğratılırken Türkiye’deki demokrasi ruhu perçinlenmiş, okyanus ötesi ve avenelerine gereken yanıt verilmiştir. Serhad kenti Ardahanlılar olarak biz böyle düşünüyoruz. 15 Temmuzların bir daha yaşanmaması için gereken yapılmalıdır. Nedir yapılması gereken; cemaat ya da herhangi bir başka isim altında güzel dinimizi istismar edip bezirgânlık yapanlara fırsat vermemektir" şeklinde konuştu.

"Millet maçı iptal etti"

Gökten, son olarak da Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın çok beğendiğini söylediği şu benzetmesiyle sözlerini tamamladı:

“Top kaleden dönmedi, top hakemden döndü. Hakem kim? Millet. 15 Temmuz’da darbe olmuştu aslında. Toplum o darbeyi, golü iptal etti. Hakem olarak iptal etti. Onun için toplumun artık demokrasiyi, demokrasi kültürünü içselleştirdiğini ve bundan sonra darbe düşleyenlerin bir defa değil 40 defa daha düşünmesi gerekiyor. Evet, bir daha böyle hainliklere kalkışacaklar gerçekten iyi düşünmeli. Çünkü Türk insanını, Anadolu insanını öyle üç beş çapulcu apolet giymiş kendilerine TSK mensubu süsü vermiş çakmalarla sindirmek asla mümkün değildir.”