Gölün dibindeki bazilika müze oluyor

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin’i ağırlayan Başkan Alinur Aktaş, 1500 yıllık bazilikada Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Uludağ Üniversitesi’yle ortaklaşa sürdürülen kazı faaliyetleri ile bölgeye kazandırılması düşünülen müze projesini değerlendirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çalışmalar tamamlandığında ortaya çıkacak arkeoloji müzesinin turizme büyük katkı sağlayacağını söyledi. Kazıdan elde edilen eserlerin müzede sergileneceğini, yapılacak kule vasıtasıyla gece ve gündüz tarihi bölgedeki kalıntıların izlenebileceğini kaydeden Başkan Aktaş, “Ayrıca burada profesyonel dalış kursları düzenlenecek. Malzemeleri yanında bulunan vatandaşlarımız, rahatlıkla kazı alanına dalış gerçekleştirebilecek” şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan onay gelir gelmez müze konusunda harekete geçeceklerini söyleyen Başkan Aktaş, kazı alanından elde edilen tarihî eserlerin müze binasında ziyaretçilere açık olacağını belirtti. Başkan Aktaş, “Ayrıca binada dalış kursları için derslikler, görevli arkeologlar için ofis mekanları da bulunacak” ifadelerini kullandı.

20 metrelik ‘gezi’ kulesi

Başkan Aktaş, tarihi alana bazilikayı kuş bakışı görecek bir kule inşa edileceğini ifade etti. 20 metre yüksekliğindeki kulenin vatandaşlar tarafından kullanılabileceğini, kulede gece ve gündüz gezileri için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını vurgulayan Başkan Aktaş, “İlgilenen vatandaşlarımız, kazı alanını herhangi bir engele maruz kalmadan belirlenen saatler içerisinde inceleyebilecek. Kule ile tarihi kalıntılar görülebilecek” açıklamasında bulundu.

Projenin turizme büyük katkı sağlayacağını anlatan Başkan Aktaş, su altı arkeoloji müzesi oluşturarak hem Türkiye’de bir ilki gerçekleştireceklerini hem de alanı ziyaret edenlere ‘geçmişi yüzyıllar öncesine uzanan’ müthiş bir tarihi seyir imkanı sunacaklarını vurguladı. Başkan Aktaş, “Proje çerçevesinde profesyonel dalış kurslarımız da olacak. Dalış yapmaya meraklı vatandaşlarımız İznik’e gelerek, kurs alabilecek. Kursun ardından kazı alanına dalış gerçekleştirebilecek. Her açıdan çok yönlü bir proje. Başlamak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Kazı çalışmalarına devam

Müze çalışmaları sürerken mevcut kazıların bundan olumsuz etkilenmeyeceğini ifade eden Başkan Aktaş, müze ve kazı faaliyetlerinin kesintisiz devam edeceğini vurguladı. Başkan Aktaş, “Müze hizmete alındıktan sonra da kazılar sürecek. Sadece göl kıyısına 20 metre mesafesi bulunan alan değil çevresi de taranıyor. Dolayısıyla çok daha farklı bulgularla karşılaşabiliriz” diye konuştu.

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin ise hedeflerinin bazilika bölgesini su altı arkeolojisi konusunda ulusal ve uluslararası sürekli eğitim verecek bir enstitü haline getirmek olduğunu ifade etti.