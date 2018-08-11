Bursa’da, 2016 yılında Nilüfer Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Müzeler Müdürlüğü işbirliğiyle, Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Şahin’in danışmanlığında başlayan kurtarma ve sondaj kazıları devam ediyor. "Kutsal Alan" olarak adlandırılan sektörde yoğunlaşılan kazı çalışmalarında önemli bulgulara da ulaşıldı. Kazı ekibi alanın, farklı dönemlerde farklı fonksiyonlarda kullanımına işaret eden izler tespit etti. En önemli izlerden bir tanesi de geç antik çağda yaygın olarak kullanılan orta destekli üstten çekişli Roma fırını ve aynı alanda ana kaya zemine oyularak yerleştirilmiş pişmiş toprak çanak çevresinde yer alan istiridyeler oldu. İstiridyelerin o dönemde tekstilde boya olarak kullanıldığı bulgusuna ulaşıldı.

Yine aynı mekanda dikkat çeken buluntular arasında, tümlenebilir çanak-çömlek ve amfora parçaları, çok sayıda mıh, cam ve kemik parçaları yer alıyor. 2018 yılı Temmuz ayında başlayan kazı çalışmaları ile öncelikle alanın ilk evresinde kutsal alanda hangi tanrı veya tanrıların saygı görmüş olabileceği ve işlik evresinde istiridye kullanılarak ne tür bir üretimde bulunulduğu tespit edilmeye çalışılıyor.

Kutsal Alan’da, kaçak kazıcılar tarafından tahrip edilen ve karotla açılan deliklerle patlatılarak define aranmaya kalkışılan Nişli Kaya’da, Nilüfer Belediyesi olarak her türlü güvenlik tedbirleri sağlanmış ve 2017 yılı Mart ayında da kurtarma kazılarına başlanmıştı.