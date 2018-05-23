Gümülcine’de iftar coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Balkan ülkeleri ve Kafkasya’da yaşayan Müslümanların birliği ve beraberliği yönünde iftar sofraları kurmaya devam ediyor. Ramazan ayının girmesiyle birlikte Balkanlar’daki ilk iftar organizasyonunu Makedonya Üsküp’te yapan Büyükşehir Belediyesi, ikinci iftarını Kosova’da sadece Türklerin yaşadığı yer olan Mamuşa’da, üçüncü iftarını da Gürcistan’ın Batum kentinde düzenledi. Dördüncü iftar serisini Yunanistan’da, Türklerin yaşadığı yer olarak bilinen Gümülcine’de başlatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, burada da bine yakın soydaşımızı bir araya getirdi. Bir otelde gerçekleştirilen programa Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Önder Tanır, Türkiye’nin Gümülcine Konsolosu Neslihan Altay, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Türk Gençlerbirliği Başkanı Nejat Ahmet, BİHLİMDER Başkanı Mehmet Emin Ahmet ve soydaşlar katıldı.

İftar yemeğinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni Başkanvekili Önder Tanır temsil etti. Gümülcinelilerin ramazan ayını tebrik eden Tanır, yemeğe katılanlara teşekkür etti. Balkan ülkeleriyle güçlü bağlara sahip olduklarını ve şu anda Bursa’da binlerce Balkan göçmeni ailenin huzur içerisinde birlikte yaşadığını belirten Tanır, var olan ilişkileri güçlendirmek, Balkan Müslümanlarının birlik ve beraberliğini daha da artırmak için bu tür organizasyonlar düzenlediklerini ifade etti. İftara katılanlara Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın selamını ileten Tanır, benzer etkinliklerin hem Balkan ülkelerinde hem de Batum gibi Kafkasya coğrafyalarında artarak devam edeceğini söyledi.

Türkiye’nin Gümülcine Konsolosu Neslihan Altay ise Ramazan’ın ‘Merhamet, yardımlaşma ve uzlaşma gibi’ çok güzel hasletleri bünyesinde barındıran bir ay olduğunu ifade etti. 11 ayın sultanı ramazanın dünyaya dostluk mesajlarının verildiği, barışın daha da yeşerdiği günler içermesi temennisinde bulunan Altay, “Bizler inşallah Ramazan ayını burada, Gümülcineli soydaşlarımızla birlikte en iyi şekilde idrak etmeye çalışacağız” dedi.

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Türk Gençlerbirliği Başkanı Nejat Ahmet ve BİHLİMDER Başkanı Mehmet Emin Ahmet de söz alarak, bölge halkına özgüven aşılayan etkinlik nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.