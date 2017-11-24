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24 Kasım 2017 16:12

Gürsu’da renkli Öğretmenler Günü

Bursa’nın Gürsu ilçesinde Öğretmenler Günü renkli görüntülerle kutlandı.

Gürsu’da renkli Öğretmenler Günü

24 Kasım 2017 16:12


Öğretmenler Günü resmi kutlama töreni, Gürsu Kaymakamı Mehmet Makas, Gürsu İlçe Jandarma Komutanı Fatih Erdoğan, Gürsu İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, Belediye Başkanı Mustafa Işık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrul Döğen, kamu kurum temsilcileri, öğretmenler ve öğrencilerin iştirakiyle yapıldı. Törenin ardından okulları ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya gelen Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Aydınlık yarınlara olan inancımızla, değerli öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Öğretmenlerimizin ışığıyla yetişecek gelecek nesillerin, vatanına, milletine, ailesine, manevî değerlerimize bağlı, bilgiye odaklı, üreten nesiller olarak ülkemizi hep ileri götüreceğine olan inancımız sonsuz. Bu kutsal yolda verdikleri emekler için öğretmenlerimize minnetlerimi sunar, tüm öğretmenlerimizin gününü kutlarım” dedi.


Öğretmenlere çiçek hediye eden Başkan Işık, ilçedeki bütün öğretmenler için yazdığı mektubu da meclis üyeleri ve belediye birim müdürleriyle birlikte tek tek öğretmenlere sundu ve öğretmenlerle birlikte pasta keserek öğretmenlerin gününü kutladı.




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