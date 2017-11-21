Hapishane park oluyor

Park inşaatını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ali Özkan, bünyesinde kafeterya, çay bahçesi ve oyun gruplarının yanı sıra büyük bir otopark alanının da yer alacağı parkla birlikte bölgedeki trafik meselesinin önemli ölçüde çözüleceğini söyledi. Başkan Ali Özkan, ilçenin bu yakasında önemli bir sosyal alanın faaliyete geçeceğini belirterek, park çalışmalarında sona yaklaştıklarını kaydetti. Teknik personelden çalışmalarla alakalı bilgi alan Başkan Ali Özkan, “Hapishanenin kapanmasının ardından ortaya çıkan boş alanı olarak halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. İçerisinde kafeterya ve çay bahçesinin de yer alacağı parkta büyük bir otopark alanı ile bölgede trafik meselesini de azaltmayı hedefliyoruz. Fitness alanlarının yanı sıra çocuk oyun gruplarının yer alacağı parkta, ayrıca basket ve futbol sahası da gençlere yönelik faaliyet verecek. Bütün bunların yanında, çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışmalarının da titizlikle yürütüldüğü parkta, sosyal anlamda pek çok hizmet, aynı anda halka cevap verebilecek. Zemini çocukların oynaması için en uygun madde olan kauçuk tabakalarla kaplanacak oyun parkında, minikler için de harika oyuncaklar hizmete girecek. Ayrıca 110 araçlık otoparkın yanı sıra kamyonlar içinde ayrı bir park alanını bu otoparkta devreye almayı hedefliyoruz. Bütün bu çalışmaların bölgeye önemli bir değer kazandıracağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Türk tarihi araştırmalarıyla adından söz ettiren Servet Somoncuoğlu’nun isminin parka verileceği öğrenildi.