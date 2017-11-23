Hayat Hastanesi’nden 40. yıl mevlidi

Bursa şehir merkezinde 1978 yılından itibaren hizmet vermeye devam eden Hayat Hastanesi yönetimi, 40. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Orhan Camii’nde mevlit okutarak, vatandaşlara lokma ikramında bulundu. Hastane yöneticileri ve çalışanlarının da hazır bulunduğu mevlide vatandaşlar ilgi gösterdi.

Özel Hayat Hastanesi’nde doğan ilk bebeklerden birisi olan Hayat Orhan Küçük’ün de katıldığı mevlidin ardından açıklamalarda bulunan Hayat Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, mevlide katılan herkese teşekkür etti.

Bursa’da sağlık alanında hizmet veren bir kuruluş olarak 40 yılı geride bırakmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirten Dr. Özkul, 40. yılımızda Hayat ailesi olarak bugün aramızda olmayan ebediyete intikal etmiş olan meslektaşlarımız, çalışanlarımız içinde mevlid-i şerif okundu. Hayat Hastanesi daha da büyüyerek Bursalılara hizmet vermeye devam ediyor” dedi.

Yeni hastane binasının haricinde Nilüfer ilçesi sınırlarında bir tıp merkezini de devraldıklarını söyleyen Dr. Özkul, bu yeni yatırımlarla birlikte Hayat Sağlık Grubu kalitesinin daha geniş kitlelere ulaşabileceğini dile getirdi.