Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 17:16

Hayat Hastanesi’nden 40. yıl mevlidi

Bursa’nın ilk özel sağlık kuruluşlarından biri olan Özel Hayat Hastanesi 40 yaşında.

Hayat Hastanesi’nden 40. yıl mevlidi

23 Kasım 2017 17:16


Bursa şehir merkezinde 1978 yılından itibaren hizmet vermeye devam eden Hayat Hastanesi yönetimi, 40. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Orhan Camii’nde mevlit okutarak, vatandaşlara lokma ikramında bulundu. Hastane yöneticileri ve çalışanlarının da hazır bulunduğu mevlide vatandaşlar ilgi gösterdi.


Özel Hayat Hastanesi’nde doğan ilk bebeklerden birisi olan Hayat Orhan Küçük’ün de katıldığı mevlidin ardından açıklamalarda bulunan Hayat Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, mevlide katılan herkese teşekkür etti.


Bursa’da sağlık alanında hizmet veren bir kuruluş olarak 40 yılı geride bırakmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirten Dr. Özkul, 40. yılımızda Hayat ailesi olarak bugün aramızda olmayan ebediyete intikal etmiş olan meslektaşlarımız, çalışanlarımız içinde mevlid-i şerif okundu. Hayat Hastanesi daha da büyüyerek Bursalılara hizmet vermeye devam ediyor” dedi.


Yeni hastane binasının haricinde Nilüfer ilçesi sınırlarında bir tıp merkezini de devraldıklarını söyleyen Dr. Özkul, bu yeni yatırımlarla birlikte Hayat Sağlık Grubu kalitesinin daha geniş kitlelere ulaşabileceğini dile getirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
18
°
C
Sisli
  • Cuma
    Sisli
    18°C
  • Cumartesi
    Sisli
    18°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç