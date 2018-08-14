Hırsızlardan sakladığı tüpleri bomba gibi patladı

Ancak çıkan yangında tüpler bomba gibi patladı.

Soğanlı odun depolarında bulunan bir lastik deposunda gece geç saatlerde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler lastik deposunun yanındaki odun deposuna sirayet etti. Biri içi tüp dolu iki kamyon alevlere teslim oldu. Tüp bayii işleten İsmail Akçan’ın hırsızlardan bıktığı için kamyonunu arkadaşının boş olan deposuna bıraktığı öğrenildi. Alev alan tüpler bomba gibi patlamaya başladı. Gece itfaiyenin saatler süren müdahalesi sonrası söndürülen yangının sebep olduğu tahribat gündüz gün yüzüne çıktı. Kamyonda bulunan tüplerin yarısının patladığı görüldü. İtfaiye ekipleri tüpler patlamasın diye soğutma çalışmalarına sabah da devam etti.

Deposu yanan Orhan Gürbüz, “Yangın gece saatlerinde komşumun lastik dükkanında başlamış. İtfaiye ekiplerinin verdiği bilgiye göre sabotaj olma ihtimali varmış. Oradan da yangın bizim depoya sirayet etmiş. Benim depoda da komşuların araçları vardı. Toplam 150 bin liralık zarar var. Devletimizden yardım bekliyoruz” dedi.

Hırsızlardan kaçırdığı tüp dolu aracı yangında yanan İsmail Akçan, “Bizim kendi depomuzda 1 gün önce hırsızlık meydana geldi. Ben de tedbir için aracımı buraya park ettim. Gece haber geldi. Hırsızlardan kaçırdığım tüplerim yangında zarar gördü. 70 bin lira zararımız var” şeklinde konuştu.