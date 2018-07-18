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18 Temmuz 2018 11:40

Huzurevi sakinlerinin İznik keyfi

Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sakinleri İznik’i gezdi.

Huzurevi sakinlerinin İznik keyfi

18 Temmuz 2018 11:40


Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi’nde kalanlar, düzenlenen sosyal etkinliklerde birlikte güzel anlar yaşıyor. Bu kapsamda düzenlenen İznik gezisi de huzurevi sakinleri için unutulmaz bir gün oldu. Sabah erken saatlerde İznik’e giden huzurevi sakinleri, güne kahvaltı ile başladı. Kahvaltının ardından huzurevi sakinleri, çevrede gezerek dinlenme fırsatı buldular. Daha sonra 60 kişilik grup İznik merkezine giderek, tarihi Ayasofya Camii’ni ziyaret etti. İlçe merkezinde de kısa bir gezi yapan huzurevi sakinleri, keyifli geçen günün ardından yetkililere teşekkür ederek, Nilüfer’e döndü.


Mutlulukları yüzlerinden okunan huzurevi sakinleri, bu tür faaliyetlerin sık sık tekrarlanmasını dileyerek, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve ekibine teşekkür ettiler.




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