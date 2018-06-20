Huzurevi şenlendi

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi üyeleri, Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi’ni ziyaret ederek orada kalan sakinlerin gecikmeli de olsa hem babalar gününü, hem de bayramlarını kutladı. Üyeler huzurevine ellerinde domates ve biber fidelerinin ekili olduğu saksılarla geldi. Huzurevi sakinlerine fideleri armağan eden mühendisler, babaların da gününü unutmadı. Bahçede gerçekleşen renkli buluşmada, elektrik mühendisleri ve huzurevi sakinleri Genç Bando’nun müziği eşliğinde oynadı. Buluşmada kesilen pastayla da ağızlar tatlandı.