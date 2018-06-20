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20 Haziran 2018 10:54

Huzurevi şenlendi

Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi’ni ziyaret eden TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi üyeleri, keyifli bir güne imza attı.

Huzurevi şenlendi

20 Haziran 2018 10:54


TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi üyeleri, Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi’ni ziyaret ederek orada kalan sakinlerin gecikmeli de olsa hem babalar gününü, hem de bayramlarını kutladı. Üyeler huzurevine ellerinde domates ve biber fidelerinin ekili olduğu saksılarla geldi. Huzurevi sakinlerine fideleri armağan eden mühendisler, babaların da gününü unutmadı. Bahçede gerçekleşen renkli buluşmada, elektrik mühendisleri ve huzurevi sakinleri Genç Bando’nun müziği eşliğinde oynadı. Buluşmada kesilen pastayla da ağızlar tatlandı.




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