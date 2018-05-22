İftar sofraları Batum’da kuruldu

Büyükşehir Belediyesi, Balkan ülkeleri ve Kafkasya’da yaşayan Müslümanların birliği ve beraberliği yönünde ‘iftar’ sofraları kurmaya devam ediyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Balkanlar’daki ilk iftarını geçtiğimiz günlerde Üsküp Çarşı Meydanı’nda veren Büyükşehir Belediyesi, ikinci iftarını da Kosova’da sadece Türklerin yaşadığı yer olan Mamuşa’da organize etmişti. Balkan ülkeleri için izlediği stratejinin benzerini Kafkas ülkeleri için de uygulayan Büyükşehir Belediyesi, üçüncü iftar programını Gürcistan’ın tatil beldesi Batum’da düzenledi. Türk Sokağı’nda yapılan etkinliğe, Gürcü Müslümanlar büyük ilgi gösterdi. Orta Camii’ndeki etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Yıldız, Belediye Meclis Üyesi Fatih Ören, Batum Başkonsolosu Makbule Koçak ve Gürcistan Müftüsü Beglar Kamaşidze de katıldı.

Batum’daki iftar programında Büyükşehir Belediyesi’ni Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Yıldız temsil etti. Batum’da yaşayan Müslümanların Ramazan ayını tebrik eden Yıldız, yemeğe katılanlara teşekkür etti. Kafkas ülkeleriyle akrabalık bağlarının bulunduğunu ve şu anda Bursa’da Kafkasya göçmeni binlerce ailenin toplumla entegre bir şekilde huzur içerisinde yaşadığını belirten Yıldız, var olan ilişkileri güçlendirmek, Kafkas Müslümanlarının birlik ve beraberliğini daha da artırmak için bu tür organizasyonları planladıklarını ifade etti. İftara katılan Batumlulara Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın selamını ileten Yıldız, benzer etkinliklerin artarak devam edeceğini söyledi.

İftar sonrası Gürcistan Müftüsü Beglar Kamaşidze tarafından sofra duası yapıldı. Bu arada, Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Batum’daki iftar sofralarının 10 gün boyunca devam edeceği belirtildi.