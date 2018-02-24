İHA’ya 3 ödül birden

İhlas Haber Ajansı 3 ödüle layık görüldü.
Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nin Basın Kültür Sarayı’ndaki merkezinde yapılan jüri toplantısı yaklaşık 6 saat sürdü. Yarışmaya aday olan 157 eseri tek tek değerlendiren 8 kişilik jüri, toplam 15 başarı, 15 mansiyon ödülü verdi. İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çalışan Alper Tüydeş genel fotoğraf dalında başarı, Samet Doğru magazin fotoğraf dalında başarı, Uğur Uslubaş ise televizyon görüntü dalında başarı ödülüne layık görüldü.
BGC Gazetecilik Başarı Ödülleri şöyle:
"Yusuf Kotaman Genel Haber Dalı
Başarı - Halil Özçoban - Şaka gibi - Hürriyet Bursa
Mansiyon - Sevinç Çelebi - 80 bin nüfusa tek otobüs - A Gazete
Mansiyon - Seyit Gündoğan - Her 6 öğretmenden biri soruşturmalık - Olay Gazetesi
Orhan Can Spor Haber Dalı
Mansiyon - A. Cemal Ekentok - Yazıklar olsun kaleciye bıçak çektiler - Hürriyet Bursa
Özcan Ciyer Ekonomi Haber Dalı
Başarı - Zehra Oruç-Bereketlim 1000 köy kadınına gelir kapısı oldu-Dünya Gazetesi
Mansiyon - Ayşegül Güral Aktürk-3 bin kişi destek için esnaf oldu-Olay Gazetesi
Magazin Haber Dalı
Başarı - Özge Tezcan-Ünlü oyuncuyu dolandırdılar-Bursa Hakimiyet Gazetesi
Mansiyon - Fırat Toraman-Demet sahnede Okan kavgada - Olay Gazetesi
Genel Fotoğraf Dalı
Başarı - Alper Tüydeş - Dostlukları film olacak - İhlas Haber Ajansı
Mansiyon - Sergen Sezgin- Heybetin gölgeleri - Anadolu Ajansı
Magazin Fotoğraf Dalı
Başarı - Samet Doğru- Sünnet çocuğu - İhlas Haber Ajansı
Röportaj Araştırma İnceleme Dalı
Başarı - Nagihan Görken - Bir barış projesi: Taş Mektep - Bursa Travel Dergisi
Mansiyon - Ece Erdenk - Suçlu muyuz? - Yeni Marmara Gazetesi
Mansiyon - Yasemin Özkerem - Rallinin görsel hafızası hızlı co’pilot Elif Tavukçuoğlu - Kent Gazetesi
Genel Köşe Yazısı
Başarı - Turgay Akbulut - Salon yok ama inanç var - Yeni Dönem Gazetesi
Mansiyon - Erol Nural - Sevgiliye - Bursa Haber Gazetesi
Mansiyon - Hatice Dal - Bürokrat yorgun olunca çocuklar gözyaşı döküyor - A Gazete
Spor Köşe Yazısı
Başarı - Engin Aksöz - İki güzel insan cennette buluştu - Yeni Dönem Gazetesi
Mansiyon - Tolgay Ataokay - En büyük hayalim Brossia Dortmund gibi olmak - Bursaport.Com
Genel Mizanpaj
Başarı - Fatma Dillioğlu - Yeni Marmara Gazetesi
Mansiyon - Erol Benzer - EkoHaber Gazetesi
Spor Mizanpaj
Başarı - Cem Kayır - Olay Gazetesi
Mansiyon - Uğur Dindar - Bursa Hakimiyet Gazetesi
Magazin Mizanpaj
Başarı - Senem Salı - Bursa Hakimiyet Gazetesi
TV Genel Haber Dalı
Başarı - Kürşad Kapıcıoğlu - Olay TV
Mansiyon - Derya Demir - AS TV
TV Görüntü Dalı
Başarı - Uğur Uslubaş - İHA
TV Program Dalı
Başarı - Dilek İlhan - Önce Vatan - Line TV
Mansiyon - Bülent Malçok - Yüksek Tempo - Olay TV
Özendirme Ödülü
Tuna Gazetesi - Orhangazi".