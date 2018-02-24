İHA’ya 3 ödül birden

İhlas Haber Ajansı 3 ödüle layık görüldü.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nin Basın Kültür Sarayı’ndaki merkezinde yapılan jüri toplantısı yaklaşık 6 saat sürdü. Yarışmaya aday olan 157 eseri tek tek değerlendiren 8 kişilik jüri, toplam 15 başarı, 15 mansiyon ödülü verdi. İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çalışan Alper Tüydeş genel fotoğraf dalında başarı, Samet Doğru magazin fotoğraf dalında başarı, Uğur Uslubaş ise televizyon görüntü dalında başarı ödülüne layık görüldü.

BGC Gazetecilik Başarı Ödülleri şöyle:

"Yusuf Kotaman Genel Haber Dalı

Başarı - Halil Özçoban - Şaka gibi - Hürriyet Bursa

Mansiyon - Sevinç Çelebi - 80 bin nüfusa tek otobüs - A Gazete

Mansiyon - Seyit Gündoğan - Her 6 öğretmenden biri soruşturmalık - Olay Gazetesi

Orhan Can Spor Haber Dalı

Mansiyon - A. Cemal Ekentok - Yazıklar olsun kaleciye bıçak çektiler - Hürriyet Bursa

Özcan Ciyer Ekonomi Haber Dalı

Başarı - Zehra Oruç-Bereketlim 1000 köy kadınına gelir kapısı oldu-Dünya Gazetesi

Mansiyon - Ayşegül Güral Aktürk-3 bin kişi destek için esnaf oldu-Olay Gazetesi

Magazin Haber Dalı

Başarı - Özge Tezcan-Ünlü oyuncuyu dolandırdılar-Bursa Hakimiyet Gazetesi

Mansiyon - Fırat Toraman-Demet sahnede Okan kavgada - Olay Gazetesi

Genel Fotoğraf Dalı

Başarı - Alper Tüydeş - Dostlukları film olacak - İhlas Haber Ajansı

Mansiyon - Sergen Sezgin- Heybetin gölgeleri - Anadolu Ajansı

Magazin Fotoğraf Dalı

Başarı - Samet Doğru- Sünnet çocuğu - İhlas Haber Ajansı

Röportaj Araştırma İnceleme Dalı

Başarı - Nagihan Görken - Bir barış projesi: Taş Mektep - Bursa Travel Dergisi

Mansiyon - Ece Erdenk - Suçlu muyuz? - Yeni Marmara Gazetesi

Mansiyon - Yasemin Özkerem - Rallinin görsel hafızası hızlı co’pilot Elif Tavukçuoğlu - Kent Gazetesi

Genel Köşe Yazısı

Başarı - Turgay Akbulut - Salon yok ama inanç var - Yeni Dönem Gazetesi

Mansiyon - Erol Nural - Sevgiliye - Bursa Haber Gazetesi

Mansiyon - Hatice Dal - Bürokrat yorgun olunca çocuklar gözyaşı döküyor - A Gazete

Spor Köşe Yazısı

Başarı - Engin Aksöz - İki güzel insan cennette buluştu - Yeni Dönem Gazetesi

Mansiyon - Tolgay Ataokay - En büyük hayalim Brossia Dortmund gibi olmak - Bursaport.Com

Genel Mizanpaj

Başarı - Fatma Dillioğlu - Yeni Marmara Gazetesi

Mansiyon - Erol Benzer - EkoHaber Gazetesi

Spor Mizanpaj

Başarı - Cem Kayır - Olay Gazetesi

Mansiyon - Uğur Dindar - Bursa Hakimiyet Gazetesi

Magazin Mizanpaj

Başarı - Senem Salı - Bursa Hakimiyet Gazetesi

TV Genel Haber Dalı

Başarı - Kürşad Kapıcıoğlu - Olay TV

Mansiyon - Derya Demir - AS TV

TV Görüntü Dalı

Başarı - Uğur Uslubaş - İHA

TV Program Dalı

Başarı - Dilek İlhan - Önce Vatan - Line TV

Mansiyon - Bülent Malçok - Yüksek Tempo - Olay TV

Özendirme Ödülü

Tuna Gazetesi - Orhangazi".