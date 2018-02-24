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24 Şubat 2018 17:20

İHA’ya 3 ödül birden

Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak organize edilen “BGC 2017 Başarı Ödülleri Yarışması” sonuçlandı.

İHA’ya 3 ödül birden

24 Şubat 2018 17:20

İhlas Haber Ajansı 3 ödüle layık görüldü.


Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nin Basın Kültür Sarayı’ndaki merkezinde yapılan jüri toplantısı yaklaşık 6 saat sürdü. Yarışmaya aday olan 157 eseri tek tek değerlendiren 8 kişilik jüri, toplam 15 başarı, 15 mansiyon ödülü verdi. İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çalışan Alper Tüydeş genel fotoğraf dalında başarı, Samet Doğru magazin fotoğraf dalında başarı, Uğur Uslubaş ise televizyon görüntü dalında başarı ödülüne layık görüldü.


BGC Gazetecilik Başarı Ödülleri şöyle:


"Yusuf Kotaman Genel Haber Dalı


Başarı - Halil Özçoban - Şaka gibi - Hürriyet Bursa


Mansiyon - Sevinç Çelebi - 80 bin nüfusa tek otobüs - A Gazete


Mansiyon - Seyit Gündoğan - Her 6 öğretmenden biri soruşturmalık - Olay Gazetesi


Orhan Can Spor Haber Dalı


Mansiyon - A. Cemal Ekentok - Yazıklar olsun kaleciye bıçak çektiler - Hürriyet Bursa


Özcan Ciyer Ekonomi Haber Dalı


Başarı - Zehra Oruç-Bereketlim 1000 köy kadınına gelir kapısı oldu-Dünya Gazetesi


Mansiyon - Ayşegül Güral Aktürk-3 bin kişi destek için esnaf oldu-Olay Gazetesi


Magazin Haber Dalı


Başarı - Özge Tezcan-Ünlü oyuncuyu dolandırdılar-Bursa Hakimiyet Gazetesi


Mansiyon - Fırat Toraman-Demet sahnede Okan kavgada - Olay Gazetesi


Genel Fotoğraf Dalı


Başarı - Alper Tüydeş - Dostlukları film olacak - İhlas Haber Ajansı


Mansiyon - Sergen Sezgin- Heybetin gölgeleri - Anadolu Ajansı


Magazin Fotoğraf Dalı


Başarı - Samet Doğru- Sünnet çocuğu - İhlas Haber Ajansı


Röportaj Araştırma İnceleme Dalı


Başarı - Nagihan Görken - Bir barış projesi: Taş Mektep - Bursa Travel Dergisi


Mansiyon - Ece Erdenk - Suçlu muyuz? - Yeni Marmara Gazetesi


Mansiyon - Yasemin Özkerem - Rallinin görsel hafızası hızlı co’pilot Elif Tavukçuoğlu - Kent Gazetesi


Genel Köşe Yazısı


Başarı - Turgay Akbulut - Salon yok ama inanç var - Yeni Dönem Gazetesi


Mansiyon - Erol Nural - Sevgiliye - Bursa Haber Gazetesi


Mansiyon - Hatice Dal - Bürokrat yorgun olunca çocuklar gözyaşı döküyor - A Gazete


Spor Köşe Yazısı


Başarı - Engin Aksöz - İki güzel insan cennette buluştu - Yeni Dönem Gazetesi


Mansiyon - Tolgay Ataokay - En büyük hayalim Brossia Dortmund gibi olmak - Bursaport.Com


Genel Mizanpaj


Başarı - Fatma Dillioğlu - Yeni Marmara Gazetesi


Mansiyon - Erol Benzer - EkoHaber Gazetesi


Spor Mizanpaj


Başarı - Cem Kayır - Olay Gazetesi


Mansiyon - Uğur Dindar - Bursa Hakimiyet Gazetesi


Magazin Mizanpaj


Başarı - Senem Salı - Bursa Hakimiyet Gazetesi


TV Genel Haber Dalı


Başarı - Kürşad Kapıcıoğlu - Olay TV


Mansiyon - Derya Demir - AS TV


TV Görüntü Dalı


Başarı - Uğur Uslubaş - İHA


TV Program Dalı


Başarı - Dilek İlhan - Önce Vatan - Line TV


Mansiyon - Bülent Malçok - Yüksek Tempo - Olay TV


Özendirme Ödülü


Tuna Gazetesi - Orhangazi".




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