II. Murad Han’ın 5 asırlık vasiyeti

II. Murad Han’ın vasiyeti gereği, Muradiye Külliyesi’ndeki mezarı başında ikindi namazı öncesi her gün Kur’an-ı Kerim okutuluyor.

Türkiye’nin alanında en büyük yapıları arasında bulunan ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Muradiye Külliyesi’ni ramazan ayının manevi atmosferi sardı. Osmanlı sultanlarından Fatih Sultan Mehmet Han’ın babası II. Murad Han’ın vasiyeti, 11 ayın sultanı ramazanda da unutulmadı. Fatih Sultan Mehmed Han’ın annesi Hüma Hatun’dan Cem Sultan ve Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu Şehzade Mustafa’ya kadar 12 türbe bulunan külliyede, II. Murad Han’ın saçaklı türbedeki gök kubbeli mezarı başında Muradiye Camii İmam Hatibi Mehmet Akif Öney tarafından ikindi namazı öncesi Kur’an-ı Kerim okunuyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Dairesi Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan külliyedeki II. Murad Han’ın türbesini ziyaret edenler, sözlerin en güzeli olan Allah kelamı Kur’an-ı Kerim’in oluşturduğu manevi hazza ortak oluyor.

Külliyeyi ziyarete gelen vatandaşların da takdir ettiği uygulamanın Sultan II. Murad Han’ın vasiyeti olduğunun altını çizen İmam Hatip Mehmet Akif Öney, "Sultan öldüğünde, ‘Hafızlar etrafımda Kur’an-ı Kerim okusun’ diye vasiyet etmiş. Bu ramazan ayında da Bursa Müftülüğümüz ve Büyükşehir Belediyemizin işbirliğinde bu vasiyeti yerine getirmenin mutluluğu içindeyiz. İkindi namazı öncesi namaz vaktine dek, sultanın kabri başında Kur’an-ı Kerim okuyor ve sevabını burada metfun bulunanların ruhlarına bağışlıyoruz” dedi.