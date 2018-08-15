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15 Ağustos 2018 10:10

İki otomobil çarpıştı 6 yaralı

Bursa’nın Mudanya İlçesinde 2 otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı 6 yaralı

15 Ağustos 2018 10:10


Kaza Şükrüçavuş Mahallesi Su Deposu Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre akşam saatlerinde G.C.F. (40) yönetimindeki 16 JE 632 plakalı otomobil ile Y.A. idaresindeki 16 CPD 42 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple kafa kafaya çarpıştı. Kazadan sonra iki otomobil de hurdaya dönerken, olay yerinde can pazarı yaşandı.


Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada G.F.Ç. ve Y.A. isimli otomobil şoförleri ile A.F., Ö.Ç., O.O., S.O.Ö isimli toplam 6 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen 3 ambulansla yaralılar Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Trafik ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı.




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