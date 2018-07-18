İlk kez gökyüzüyle buluştular

Alternatif spor branşlarının gelişmesi için çalışmalar yürüten Nilüfer Belediyesi, Nilüfer’i hava sporlarının merkezi haline getiriyor. Havacılık sporuyla ilgili eğitimler düzenleyen Nilüfer Belediyesi’nin, Yamaç Paraşütü Başlangıç Eğitimleri de hava sporu tutkunları tarafından ilgi görüyor. Paraşütü Başlangıç Eğitimi’nin ikinci dönemine katılan kursiyerler, önce teorik bilgi aldılar ardından da uygulamaya geçti. İlk uçuşlarını gerçekleştiren katılımcılar, büyük heyecan yaşadı. Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık Tesisleri’nde eğitmen gözetiminde gökyüzüyle buluşanlar keyifli anlar yaşadı.

Yamaç paraşütü eğitimine katılan kursiyerler, ilk deneyimlerinde Uluabat Gölü ve Gölyazı manzarasının da tadını çıkardı. Nilüfer Belediyesi’nin Yamaç Paraşütü Başlangıç Eğitimleri’nin üçüncü dönemi, 21 Temmuz’da, son dönem olan dördüncü dönemi de 18 Ağustos’ta başlayacak. Eğitimlere katılmak isteyenler 0551 147 33 22 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabilir.