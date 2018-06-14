İnegöl Belediyesi bayrama hazır

İnegöl Belediye Başkan Vekili Turgay Yel, Başkan Yardımcıları, encümen üyeleri ve daire müdürlerinin katılımıyla bir basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı Alper Taban, “Ellerin semaya, gönüllerin Hakk’a, alınların secdeye yöneldiği onbir ayın sultanı Ramazan’ı iliklerimize kadar hissettik bu güzel şehir İnegöl’de. Teravihlerle, iftarlarla, sahurlarla birlikte bolluk bereket ve mağfiret ayı olan Ramazanı İnegöl’ün dört bir köşesinde yaşadık. İftar ve sahur programları ile aynı sofra etrafında buluşarak aramızdaki kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz daha da artarken, çat kapı iftarlarımızla hemşerilerimizin sofralarına ortak olduk, onlar ile birlikte oruçlarımızı açmanın mutluluğunu yaşadık. Ayrıca Dünyaca ünlü hafızların kuran-ı kerim tilavetleri ve teravih namazlarıyla Ramazanı bu sene İnegöl’de bambaşka yaşarken, Umuteli Sosyal Yardımlaşma Merkezi marifetiyle ihtiyaç sahiplerine yönelik erzak dağıtımlarımızla onların biz nebzede olsa yüzlerini güldürmeye çalıştık. Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazanın sonuna geldiğimiz bugünlerde bildiğiniz üzere 15 Haziran Cuma günü Ramazan Bayramının ilk günü. Şimdiden tüm ilçe halkımızın Ramazan Bayramını kutluyor, huzur ve esenlikler temenni ediyorum” dedi

Bayrama Hazırız

İnegöl Belediyesi olarak Ramazan Bayramı ile alakalı her türlü hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Başkan Taban, “Bayram süresince tüm birimlerimiz göreve hazır halde konuşlandırılmıştır. Zabıta, Temizlik İşleri, Mezarlıklar ve Fen İşleri Müdürlüklerimiz nöbetçi ve icapçı listelerini oluşturmuştur. Bayram süresince herhangi bir olumsuzlukta bu ekipler müdahale edeceklerdir. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından bayram öncesinde geniş çaplı bir bayram temizliği planlanmıştır. Bu kapsamda tüm cami müştemilatları ve şadırvanlar ekiplerimiz tarafından ayrıntılı bir şekilde temizlenmiştir. İnegöl merkezde bulunan tüm ana caddeler, çarşı içi ve alışverişin yoğun yapıldığı yerler başta olmak üzere şehrimizin dört bir tarafı baştan aşağıya elden geçirilecektir. Ayrıca İnegöl’de bulunan ova köyleri meydanları hem otomatik süpürge aracıyla hem de meydancı ekiplerimiz tarafından süpürülerek bayrama hazır hale getirilecekken, sanayi bölgesinde de genel bir temizlik yapılacaktır. Sanayi mevkii ekiplerimiz ve makinelerle özenle temizlenecektir. Bunun yanında Bayram süresince rutin çöp ve geri dönüşüm toplama hizmetimiz de devam edecektir” diye konuştu. Mezarlıklar Müdürlüğünün Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle mezarlıklarda genel temizlik çalışmaları yapmaya devam ettiğini ifade eden Taban, bayramda huzurevi sakinlerinin de unutulmaması gerektiğini söyledi.