İnegöl mobilyası için dev iş birliği

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ve Bursa Teknik Üniversitesi iş birliği ile İnegöl'de Mobilya Test Merkezi ve Malzeme Kütüphanesi kurulacak. İMOS'un da destek vereceği proje için ön protokol imzalandı.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl'de Mobilya Test Merkezi ve Malzeme Kütüphanesi kurulacağı müjdesini verdi. Uğurdağ, ilçe ekonomisinin bel kemiği olan İnegöl mobilya sektörünü yurt içi ve yurt dışı pazarlarda daha da güçlendirmek için yeni bir çalışma başlattıklarını söyledi. Bu kapsamda İnegöl'de Mobilya Test Merkezi ve Malzeme Kütüphanesi kuracaklarını söyleyen Yavuz Uğurdağ, “8 milyon lira bütçeli projenin yüzde 70'i Bursa Eskişehir Bilecek Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından kalan yüzde 30'luk kısmı da odamız ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) tarafından karşılanacak. İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği de (İMOS) projeye destek verecek” dedi.

Yavuz Uğurdağ, projenin hayata geçmesi için BTÜ'de ön protokol imzalandığını bildirdi. İTSO, BEBKA ve BTÜ arasında imzalanan protokole BEBKA Genel Sekreter İsmail Gerim ve BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir'in imza attığını söyleyen Yavuz Uğurdağ, “Proje kapsamında BTÜ Mobilya, Ahşap Uygulama ve Araştırma Merkezi teknik destek verecek. Sektörün taleplerini İMOS sunacak. Test Merkezi uluslararası geçerliliği olan sertifika verecek. Malzeme Kütüphanesi tarafında sektördeki yenilikler takip edilerek uygulamalar yapılacak. Böylece İnegöl'deki mobilyacılarımız dünyadaki yenilikleri ilk uygulayanlar arasında yer alacaklar. Bu ilçemizdeki mobilya sektörünün gelişimini hızlandıracak. Ayrıca İnegöl mobilyasının gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazarda güvenilirliği daha artacak” diye konuştu.

Bundan sonraki süreç hakkında da bilgi veren Yavuz Uğurdağ, öncelikle Mobilya Test Merkezi ve Araştırma Kütüphanesi'nin kurulacağı yerin tespit edileceğini devamında da teknik kadronun oluşturulup gerekli teknik malzemelerin temin edileceğini kaydetti.