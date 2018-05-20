İnegöl sanayisine ramazan ayarı

Bazı fabrikalar işçilerin sıcak hava ve oruçtan etkilenmemesi için mesai saatlerini iftar ile sahur arasına alırken, bazıları da mesai saatlerini uygun şekilde değiştirdi.

Son yıllarda ramazan ayının sıcak ve uzun yaz günlerine rastlaması nedeniyle birçok firma çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Mobilya sanayisindeki firmalar, mesailerini oruç tutan personelini dikkate alarak, daha kolay çalışabilecekleri saatlere kaydırdı.

İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, “İşimiz kolay bir iş değil. Mobilya üretmek yalnızca mağazalarda görüldüğü gibi değildir. Bunun mutfak bölümü var. Üretim alanındaki arkadaşlarımız bu işin tozunu da, pisliğini çekiyorlar. Üretim yapmak kolay değil. Üretim esnasında sanayide genelde işlerin ağırlığına göre programlar yapıyoruz. Özellikle boyahanede çalışanlar genelde gece sahurdan sonra saat 13.00’e, 00.00’den sabah saat 08.00’e ya da sabah saat 08.00 ile akşam saat 16.00’ya kadar çalışma saatleri var. Her iş yeri, kendi iş ağırlığına göre özel programlar yapıyor. Ramazan ayını böyle geçirmek zorundayız. Çalışan işçi kardeşlerimizi de düşünmemiz gerekiyor. Bir taraftan işlerimiz aksamasın istiyoruz, bir taraftan da onlar üzülmesin istiyoruz. Onlarla istişare ederek, onlara en uygun şekilde çalışma saatlerini ayarlıyoruz” dedi.

Ramazan ayında ister istemez verimin biraz düştüğünü ifade eden Ayhan, “Çünkü, oruç gündüz çalışanları özellikle etkiliyor. Sabah işe gelen bir işçinin saat öğlen saatlerinde verimi düşüyor. Yemek molaları olmadığı için saat 16.00’da paydos ediliyor. Mobilya sanayisinde ramazan ayında işler yavaşlıyor. Bu duruma artık alıştık. Yurt dışındaki sebeplerden dolayı da işlerimizde yavaşlama oldu. İnegöl mobilyacısı bugüne kadar birçok şeye göğüs germiştir. Ramazan ayından sonra daha iyi olacağını tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.