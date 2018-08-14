İnegöl’de adliye kavşağında dönüşüm tamamlandı

Kısmen trafiğe açılan kavşakta sinyalizasyon sisteminin montajı ve yol çizgilerinin tamamlanmasıyla trafik tamamen açılacak.

İnegöl Belediyesi’nin talebi üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından özellikle şehrin ana arterlerinde yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılması ve şehrin trafik akışının düzenlenmesi amacıyla başlatılan kavşak düzenleme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilk olarak AVM kavşağında yeni bir kavşak modelini hayata geçirmişti. Ardından Belediye kavşağında akıllı kavşak modeli uygulanırken, buranın da Ağustos ayı başında üçüncü düzenleme çalışması Adliye Kavşağında başlamıştı. 11 günlük çalışmanın ardından Adliye Kavşağı da tamamlandı.

Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Adliye Kavşağında dönel kavşağın kaldırılarak direk geçişin sağlandığı akıllı kavşak modelinin uygulaması tamamlanırken, caddede trafik kısmen açıldı. Bugün yapılacak sinyalizasyon sisteminin montajı ve yol çizgilerinin tamamlanmasıyla Çarşamba günü trafik akışı tamamen sağlanacak. Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki Başkanvekili Turgay Yel, Başkan Yardımcıları Adil Kansu ve Eşref Yiğit ile encümen üyelerinin de katılımıyla adliye kavşağında incelemelerde bulundu. Taban, çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı.

“Ulaşımı rahatlatacak adımlar atmaya devam ediyoruz”

İnceleme sonrası bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Şehrimizde ulaşımı, trafiği rahatlatacak adımları atmaya devam ediyoruz. Trafiğimizi rahatlatmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi İnegöl AVM önündeki kavşaktan başlayan ve beraberinde belediye önündeki düzenlemelerin ardından bugün de adliyemiz önündeki kavşaktaki düzenlemelerin sonuna geldik. Bugün de gelip Adliye kavşağımızdaki son durumu yerinde görelim istedik” dedi.

“Yapılan çalışmalar gerçekten çok değerli” sözleriyle konuşmasını sürdüren Taban, “Bir taraftan bilimsel karşılığı olan çalışmalar Daha önce de söyledik. Alper Taban böyle istedi de oldu değil, aksine trafik uzmanlarımız, bu konuda ehil insanlar, liyakati olan insanların mutfak çalışmaları neticesinde yapılan tespitlerle bu kararları aldık. Burada trafik uzmanı arkadaşlarımızın şöyle bir tespiti vardı; sinyalizasyonun ve dönel adaların olduğu bölgelerde dönel adaların kaldırılmasının daha doğru olacağı ifade edildi. Öncelikli olarak trafikteki ölçümleri yaparak, tespitleri yaparak, sürücülerin ve yayaların hareketlerini, eğilimlerini inceleyerek bu kararın doğru olacağını ifade etmişlerdi. Uygulamanın da gerçekten diğer iki kavşakta başarılı olduğunu görüyoruz. Ama tabi bu tek başına yeterli değil. Hala sürücülerimizin ve yayalarımızın onlar için ayrılmış olan geçiş alanlarını, parklanma alanlarını kullanması gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman trafikte ciddi manada rahatlama olduğunu hep birlikte göreceğiz. Yayalarımızın ve sürücülerimizin kurallara uyarak, kuralları ihlal etmeden trafik içerisinde bulunmalarını istiyoruz. Bununla ilgili de Emniyet Müdürlüğümüzden ricada bulunacağız. Kontrol ve denetimlerin daha fazla yapılması adına çalışmalarımız olacak. Kurallara uyduğumuz takdirde trafikte rahatlama olacak. İnegöl artık büyük bir şehir. Nüfusu kalabalık. Araç sayısı 65 binlerle ifade ediliyor. Böylesine artışın olduğu bir şehirde kurallara hassasiyetle dikkat etmemiz gerekliliği de bir zorunluluktur” diye konuştu.

“Başkan Aktaş’a teşekkür ediyorum”

“Yapılan bu hizmetler noktasında Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş’ın çok büyük katkıları vardır. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Beraberinde onların çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Bu şehir hepimizin. Hep birlikte yaşıyoruz. Malzeme tedariklerini Büyükşehir Belediyesinin karşılamasının ardından İnegöl Belediyesi olarak bizler de ekiplerimizi bu bölgeye kaydırarak işçiliğini yaptık. Aslında işi kimin yaptığından ziyade, burada önemli olan faydaya dönüşen bir işin hayata geçiyor olması. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah vatandaşlarımız da bu sürece azami ölçüde destek verirse şehrimizde huzur içerisinde yaşamaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum”