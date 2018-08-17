İnegöl’de feci kaza: 1 ölü, 15 yaralı

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 18.45 sıralarında Eskişehir-Bursa Karayolu’nun İnegöl ilçesi Mezitler 7 mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası belirlenemeyen bir tır deposundan yola dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan karayolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Ankara-Bursa istikametinde seyreden bir tırdan dökülen mazotun adeta kayak pistine dönüştürdüğü karayolunda 1 tır, 2 yolcu otobüsü 2 minibüs ve 27 otomobil olmak üzere 31 araç birbirine girdi. Kazada Orhun Soylu yönetimindeki 38 GY 652 plakalı otomobilde bulunan eşi Mehtap Soylu (41), otobüs ile bariyerler arasına sıkışarak yaşamını yitirirken, Eymen Çolak, Emir Çolak, Erkan Çolak, Orhan Soylu, Furkan Özışık, Meade Muhsin, Duru Cengiz, Hasan Cengiz, Lale Cengiz, Defne Cengiz, Ümit Kavak, Zehra Ambartepe, Hasan Akkaya, Yasemin Çolak ve Ersan Koç isimli 15 kişi ise yaralandı. Mehtap Soylu’nun otomobilde sıkışan cenazesi, ekiplerin çalışması sonucu çıkarılarak İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazaya karışan araçlarda bulunan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan 15 kişinin tedavi altına alındığı, ayrıca 5’ten fazla yaralının da ayakta tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildiği öğrenildi.

"Karayolu ulaşıma kapandı"

Mezitler 7 mevkiinde, saat 18.45 sıralarında yaşanan zincirleme kazanın ardından Ankara- Bursa istikametinde karayolu ulaşıma kapandı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluşan karayolunda, trafik polisleri sürücüleri alternatif yollara yönlendirmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen yoğunluğun yaşandığı karayolu, 3.5 saat sonra kazaya karışan araçların çekicilerle kaldırılması ile trafiğe açıldı. Karayoluna dökülen mazot temizlendikten sonra ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Kazaya karışan araç sürücüsü Ümit Kavak, "3-4 tane aracın birbirine girdiğini görünce ben yavaşladım tam duracakken arkadan başka bir araç benim aracıma vurdu. Ben kendi imkanlarımla araçtan çıkarken arkamda araçlar birbirine girmeye devam ediyordu. Bende ciddi bir şey yok, sadece ufak ağrılarım var" diye konuştu.