İnegöllü oryantiring sporcusundan büyük başarı

kademe şehit Dilay-Cem Kerman Oryantiring Türkiye birinciliği yarışmasında İnegöl Belediyespor Oryantiring takımından Rabia Nur Artun orta ve uzun mesafe yarışlarında Türkiye birincisi oldu.

2011 yılında Tunceli’de şehit düşen komiser Cem Kerman ve eşi Dilay Kerman’ın isminin verildiği organizasyona yurt içi ve yurt dışından bin 154 sporcu iştirak etti. Çukurpınar köyünde, ormanlık alanda oluşturulan pistte iki gün süren etkinlikte zorlu doğa şartları ile mücadele eden Dostum oryantiring sporcusu Rabia Nur Artun, güçlü rakipleri arasından sıyrılarak hem orta hem de uzun mesafe yarışlarında Türkiye birincisi olmayı başardı.

Rabia Nur Artun’un almış olduğu başarı hakkında açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Bildiğiniz üzere belediyemiz tarafından hayata geçirilen ve doğa tutkunlarının çekim merkezi haline gelen Doğa Sporları ve Turizm Merkezi gün geçtikçe kendinden daha fazla söz ettiriyor. Dostum adım adım hedefine ulaşıyor. Dostum, İnegöl’ün doğal güzelliklerinin tanıtımına katkı yaparken, bünyesindeki sporcuların katıldıkları yarışmalarda İnegöl’ü en iyi şekilde temsil etmeleri ve yarışmalardan başarı ile dönmeleri İnegöl’ü bir spor şehri kimliğine bürüyor” şeklinde konuştu.