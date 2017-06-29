İnegölspor’da kaleci Şener ile yola devam

Lig ekiplerinden İnegölspor’da transfer harekatı başladı. Bordo-beyazlılar, iç transferde kaleci Şener Özcan ile sözleşme yeniledi.

Genel kurulun ardından ilk iş olarak takımın başına Aydınspor’u 3. ligden 2. lige çıkartan Murat Yoldaş’ı getiren İnegölspor yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda iç transfer çalışmalarına da başladı. İç transferde masaya oturulan kaleci Şener Özcan ile yola devam kararı alındı.

Transfer Komitesi Başkanı Kerim Kurumuş ile Başkan Yardımcısı Osman Sevim, kaleci Şener Özcan ile kulüp tesislerinde bir araya geldi. Yapılan görüşmeler neticesinde başarılı file bekçisi ile sözleşme yenilendi. Öte yandan, önümüzdeki günler içerisinde iç transferde kalması istenen oyuncular ile görüşmelere devam edileceği bildirildi.