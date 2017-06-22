İnşaat ustaları belge aldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 48 meslek dalında mesleki yeterlilik belgesi (ustalık) alma mecburiyeti getirmesinin ardından harekete geçen İTSO, İnegöl Müteahhitler Derneği ve Halk Eğitim Merkezi ile protokol imzalamıştı. Protokolün ardından ahşap kalıpçı, betonarme demircisi, duvarcı, sıvacı ve ısı yatımcısı olarak sektör çalışanları için teorik ve uygulamadan oluşan iki aşamalı kurs düzenlemişti. Belge almak için başvuran 82 sektör çalışanına Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından işgüvenliği ve iş sağlığı konularında 16 saatlik eğitim verilirken, kursiyerler daha sonra TOBB bünyesinde kurulan Meybem Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş. (MEYBEM) yetkilileri tarafından teorik, uygulamalı ve mülakattan oluşan üç aşamalı sınavdan geçirildi. Sınavlar sonucunda 82 kişiden 56 sektör çalışanı başarılı olarak belge almaya hak kazandı.

Sınavları başarıyla geçen 56 kursiyere, İTSO’da düzenlenen törenle sertifikaları verildi. İTSO Meclis Başkanı Sadık Gülerer, İTSO yönetim kurulu üyeleri, İlçe Milli Eğitim, Halk Eğitim ve Müteahhitler Derneği yetkililerinin katıldığı belge töreninde konuşan İTSO Başkanı Metin Anıl, sektörel eğitim programları ile üyelerine destek olmayı sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye’nin deprem riski yüksek bir coğrafyaya sahip olduğunu, bu nedenle de inşaatın çok yakından takip edilmesi gereken önemli bir sektör olduğunu kaydeden Başkan Anıl, ekonomik faaliyetlerde iş güvenliği ve iş sağlığının büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Bu konularda yasalar çıkartılarak işleyişin kurallara bağlandığını söyleyen Metin Anıl, "Mesleklerin uzman kişilerce yürütülmesi bu açıdan önem taşıyor. Bize düşen görev, üyelerinin faaliyet gösterdiği meslek dallarında çalışanların mesleki yeterliliklerini belgelendirmelerine destek olarak sürece katkı sağlamaktır. Ayrıca, yapılan mesleki yeterlilik sınavlarının öncesinde sınav başarısını artırmak amacıyla çok önemli bir eğitim programı düzenlediğimizi düşünüyoruz. Belge alan arkadaşlarımızın işlerini daha güvenilir ve kurallara uygun şekilde yürüteceklerine inancımız tam. Başarılı olan arkadaşlarımıza ve sektörümüze hayırlı olsun" dedi.