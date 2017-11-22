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22 Kasım 2017 12:33

İşverenlere ve çalışanlara müjde

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkan Yardımcısı Metin Karaman, meslek yeterlilik sürecinde işçi ve işverenler üzerine herhangi bir mali yük getirilmediğini belirterek, “Meclis’ten geçen yasa kapsamında sınav ve belgelendirme ücretleri 2020 yılına kadar işsizlik fonundan karşılanmaya devam edecek” dedi.

İşverenlere ve çalışanlara müjde

22 Kasım 2017 12:33


Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, iş dünyasını yakından ilgilendiren mesleki yeterlilik sistemleri ile ilgili önemli bir organizasyona daha imza attı. ‘Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemleri’ Toplantısı’nda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İlker Duran, Bursa’nın Türkiye’nin hedeflerine liderlik eden ve hayallerini gerçekleştiren bir şehir kimliğine sahip olduğunu söyledi. ‘Bursa büyürse Türkiye büyür’ sloganıyla üretimden ihracata, sanayiden istihdama kadar 40’a yakın makro projeyi hayata geçirdiklerini belirten Duran, MESYEB’in de bu makro projelerden birisi olduğunu söyledi. MESYEB’in sınav ve belgelendirme kapasitesi ile alanında Türkiye’nin en büyük kuruluşu olduğunu ifade eden Duran, “Bursa iş dünyasının talepleri doğrultusunda hayata geçirdiğimiz MESYEB, bugün itibariyle mesleki yeterlilik sürecinde önemli bir aktör oldu. Sadece bölgesinde değil, 35’i aşkın şehirde faaliyetlerini sürdüren merkemiz, Türkiye’nin mesleki yeterlilik sürecine katkı sunmaya devam edecek” diye konuştu.


MYK Başkan Yardımcısı Metin Karaman, teknolojinin hızla geliştiği bir çağda vasıflı iş gücünün büyük önem taşıdığını söyledi. “Yeni çağda dijital üretimler de olsa o düğmeye basacak vasıflı iş gücü mutlaka gerekiyor” diyen Karaman, “Şu anda ülkemizde 960 mesleğin meslek standardının hazırlanması için çeşitli protokoller yapıldı. Bu mesleklerin de resmi gazeteye gönderdiklerimizle birlikte 760’a yakını ise hazırlanıp, yürürlüğe girdi” şeklinde konuştu.


İşsizlik Fonu desteği 2020’ye uzadı


Türkiye’de 100 mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme merkezi olduğunu belirten Karaman, meslek yeterlilik sürecinde işçi ve işverenler üzerine herhangi bir mali yük getirmediğini kaydetti. İşsizlik fonundan sınav ve belgelendirme ücretlerinin ödenmesi için teşvik mekanizmaları kurulduğunu kaydeden Karaman, “Geçen hafta Meclis’ten geçen yasa ile 2020 yılına kadar sınav ve belgelendirme ücretleri İşsizlik Fonu’ndan karşılanmaya devam edecek. İşsizlik Fonu haricindeki diğer meslekleri de bünyemizdeki Avrupa Birliği fonlarıyla aracılığıyla karşılamaya devam edeceğiz. Bu kapsamda bugün itibariyle 165 bin kişinin 128 milyon TL tutarındaki sınav ve belgelendirme ücretini ilgili fonlardan karşıladık” diye konuştu.


Karaman, “Denetimlerle ilgili firmalarımız için öcü değil, çözüm ortağıyız. Herhangi bir aksaklık gördüğümüzde bunların nasıl giderilebileceği yönünde fikir danışılan, teftiş değil daha çok rehberlik yönüyle iş ve işlemler yürüten bir kurumuz. Amacımız üzüm yemek, asla bağcıyı dövmek değil. Ama kalite güvence sisteminden de çıkıldığında bir takım tedbirler almak devletin kurumu olarak görevimiz” dedi.


BTSO MESYEB Genel Müdürü Ramazan Karakök, merkez olarak şu anda 64 meslekte sınav ve belgelendirme hizmeti verdiklerini dile getirdi. Şu ana kadar 30 bine yakın sınav gerçekleştirdiklerini ifade eden Karakök, “İş dünyamızın talepleri doğrultusunda hazırladığımız sınav ve belgelendirme hizmetlerimizle firmalarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. MESYEB’in kapısı bütün firmalarımıza açıktır. İş dünyamızı şirketlerimizin rekabet gücünü artıran, çalışanlarımıza da bilgi ve becerilerini geliştirme olanağı sunduğumuz MESYEB’in hizmetlerinden daha fazla yararlanmaya davet ediyorum”


MYK Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Mehmet Ordukaya ise mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme süreçlerine yönelik çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Gülener, Bursa iş dünyası temsilcileri ve eğitimciler katıldı.




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