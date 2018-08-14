İtalya’da “Erguvan” esintisi

Anadolu’nun, Balkanlar’ın, Kafkasların ve birçok coğrafyanın kültür unsurunu bünyesinde barındıran Yıldırım, Türkiye’nin folklorunu Avrupa’ya tanıtmakta öncülük ediyor. 32 kişilik ekip ile 10 gün süren seyahatte Yıldırım Belediyesi Erguvan Halk Oyunları Topluluğu üyeleri, İtalya’nın Pontelandolfo kasabasında 5 gün süren ‘Pontelandolfo Folk 2018 Festivali’nde sahne aldı.

Festivalde büyük alkış toplayan Erguvan Halk Oyunları Topluluğu, gerçekleştirdiği sokak ve sahne gösterileriyle festival coşkusunu zirveye taşıdı. Erguvan Halk Oyunları Topluluğu, Bursa, Artvin, Trabzon ve Antep yörelerinden sergilediği oyunlarla alkış aldı. Festivalin kapanış gününde de kortejde en çok ilgi gösterilen ekip olan Erguvan, sahnede sergilediği son gösterisi ile de ayakta alkışlandı.

Erguvan Halk Oyunları Topluluğu’nun katıldığı ulusal ve uluslararası festivallerde Yıldırım’ı ve Türkiye’yi başarıyla temsil ettiğini ifade eden Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, ”Ev sahipliği yaptığımız Cumalıkızık Ahududu Festivali ile bizler de farklı toplumlar arasında dostluk köprüleri oluşturmak adına her yıl misafirlerimizi ağırlıyoruz. Festivalde şehrimizi ve ülkemizi başarıyla temsil ederek bizlerin gururu olan ve festivale damga vuran ekibi tebrik ediyorum” diye konuştu.