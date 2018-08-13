İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıda konuşan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Son haftalarda uluslararası finans kuruluşları tarafından ülkemiz ekonomisi üzerine operasyonlar düzenleniyor. Bu operasyonlar gece yarıları başlayarak gün boyunca devam ediyor. ABD’nin ülkemiz üzerinde siyasi ve ekonomik yaptırım kararları günbegün açıklanmaktadır. Vergi oranlarındaki değişiklikler ve diğer sebepler kamuoyu tarafından bilinmektedir. Sebepler ne olursa olsun bu tür yaptırımları kesinlikle kabul etmiyoruz. Geçmişte de ülkemizde buna benzer birçok ekonomik kriz dönemleri yaşadık. Ülkemiz önceki yıllarda da birçok nedenlerden dolayı gerek 1980 döneminden önce gerekse 80 döneminden sonra periyodik dönemlerde bu tür yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Bizler hem millet olarak hem devlet olarak hem sanayici olarak artık bu tür yaptırımlarla baş etme gücü ve tecrübesine sahibiz” dedi.

Uğurdağ, “Özellikle son yıllarda ülkemiz sürdürülebilir büyümeyi gerçek anlamda gerçekleştiren dünyadaki ender ülkelerden biri haline geldi. Bu, devletimizin, hükümetlerimizin, sanayicimizin, esnafımızın, tüccarımızın ortak mücadelesiyle gerçekleştirilmiştir. Geçen sene de dünyadaki en büyük gelişmeyi gösteren ülke konumuna ulaşmış ve 2017’de yüzde 7,4 büyüyerek bir rekor kırmıştık. Bu büyümelerin sürdürülebilir olması bizim için çok önemliydi ve bu, dünya nezdinde bir değer ifade ediyordu. Sürdürülebilir büyümeyi sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bir görevimiz ve sorumluluğumuz var ki bu sürdürülebilir büyümeyi bu yıl da, önümüzdeki yıllarda da sürdürmeliyiz, devamlı kılmalıyız. Bunu da yapabilmek için bu süreçlerde, bu tür yaptırımlarda özellikle sanayici, esnaf ve tüccarlar olarak daha sakin ve metanetli bir irade ortaya koymalıyız. Şehrimiz sanayi şehri, bizler bu süreci metanetli şekilde irdeliyoruz. Önümüzdeki günlerde devam etmesi muhtemel olan bu çalkantılara sanayicimiz tedbir almalıdır” diye konuştu.

Uğurdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ekonomik bir yaptırım ve savaşla karşı karşıyayız. Bunu aşmak için en büyük özgüven kendimiz olmalıyız. Hükümetimizden de istediğimiz adımlar olacaktır. Firmalarımızın borç stoku ortada, döviz borcu olan firmalar zor durumda kalıyorlar. Hükümetimizden önümüzdeki günlerde bir çalışma yaparak kolaylık sağlamasını rica ediyoruz. Verimli üretmeliyiz, katma değerli üretmeliyiz, istihdamı yükselterek devam etmeliyiz, ihracata odaklanıp rakamlarımızı yukarı çekmeliyiz ki hem kendi firmalarımıza hem de ülkemize faydamız olsun. İnegöl sanayicileri olarak bu noktada hareket edeceğiz. Buradan tüm milletimize, halkımıza söz veriyoruz. İnegöl sanayicisi, üreticisi, esnafı hiçbir şey olmamış gibi üretim yapmaya, ihracat yapmaya devam edeceğiz”.

“Döviz artışını fırsata çevirmeye çalışan hammadde ve tedarikçilere müeyyide uygulayacak mısınız?” şeklindeki soruyu cevaplayan Uğurdağ, “Muhakkak olacak. Sonuçta biz birbirimize kilit olmuş durumdayız. Hammadde üreticisi, tedarikçi, mamul üreticisi en küçüğünden en büyüğüne yıllardır ticaret yapıyor, birbirine katkı sağlayıp mücadele ediyor. Şimdi ufacık bir problemde, sıkıntıda aksi yönde karar alan kim olursa olsun bizim gözümüze başka türlü gözükecektir. Bu kaçınılmazdır. Bu ekonomik karardan ziyade ahlakî ve millî bir meseledir. İnegöl’de çok fazla bunu yaşamıyoruz. Dolar ve döviz yükseliyor, herkesin girdi maliyeti yükseliyor, bu bir gerçek, lâkin bunu ortaya koyarken ciddi hesaplarla ortaya koymalıyız. Mal satmama gibi bir düşünceye sahip olmamalıyız. Hammadde üreticisi de tedarikçi de malını satmak zorundadır” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın döviz bozdurma yönündeki çağrısının hatırlatılması üzerine konuşmasını sürdüren Uğurdağ, “Bu çağrı daha öncelerde de yapılmıştı, yeniden yapıldı. Bu çağrıya vatandaşlarımız uydular, uymaya da devam edecekler. Döviz endeksli düşünmekten, yaşamaktan, üretmekten vazgeçmeliyiz. Kendi ayaklarımız üzerinde, kendi para birimimizle birlikte ekonomik düzenimizi kurmalıyız. Her musibet bir nasihattir. Biz bu musibetten de nasihat çıkaracağız” diye konuştu.