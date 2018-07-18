İznik’in yolları Büyükşehir ile güzelleşiyor

Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşıma nefes aldıran faaliyetleri kapsamında ilçelerde de ulaşımı rahatlatan yol düzenlemelerine devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’yı daha kolay ulaşılabilir bir şehir haline getirmek amacıyla faaliyetlerini planladıklarını söyledi. Bursa’da kent içi ulaşıma çözüm üretirken ilçelere de hizmetlerini ulaştırdıklarını anlatan Aktaş, “Güzel şehir Bursa’da, her ilçeye daha rahat ulaşalım istiyoruz. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle, ilçelerde yol yapım ve bakım faaliyetlerimize hızla devam ediyoruz. Bu kapsamda İznik’in mahalle yollarına da Büyükşehir imzasının atılıyor” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından İznik’in Mecidiye, Sarıağıl, Orhaniye, Osmaniye, Süleymaniye, Sultaniye mahalleri ve Gölcük ara geçişleri dahil olmak üzere 30 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolunda, sathi kaplama uygulaması sürüyor. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen çalışmalarda yolun 5 kilometre kısmı sathi kaplama yapıldı ve 25 kilometre daha imalat yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 17 ilçede mahalle yollarına yönelik bakım, onarım, sıcak ve soğuk asfalt çalışmalarıyla tesviye uygulamaları da hızla devam ediyor.