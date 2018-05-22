İznik’te mahalle iftarları bir başka

İznik Belediyesi tarafından her yıl mahallelerde düzenlenen iftar programı, bu yılda hız kesmeden sürüyor. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde yapılan iftarda İznik Belediye Başkanı Osman Sargın vatandaşlara kendi elleriyle yemek ikram etti.

İftar yemeği ile ilgili açıklama yapan Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Mehmet Demircan “Böyle sofralar, bu güzel atmosferler bizler için birer gurur kaynağı. İnşallah devamı gelir. Bu sofraların kurulmasında emeği geçen İznik Belediye Başkanı Osman Sargın’a huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın iftar öncesi masaları tek tek gezip vatandaşların hal hatırlarını sorarak dertlerini dinledi. Başkan Sargın açıklamasında, “Ramazan ayı birlik ve beraberlik ayı, mağfiret ve bereket ayıdır. Bu bereketi vatandaşlarımız ile paylaşmak için bugün burada sizlerle toplanmış bulunmaktayız. Allah bu ramazan ayı münasebetiyle tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin inşallah. Bu ramazan ayı dolayısıyla yapmış olduğumuz duaları da makbul eylesin. Allah bu birlik ve beraberliğimizi hiç bozmasın. Yurdumuza kasteden düşmanlara fırsat vermesin. Cenab-ı Hak yurdumuza göz dikmiş şer odaklarına, ülkemizi bölmek, parçalamak isteyenlere ve bunlara yataklık edenlere fırsat vermesin. Allah bizleri bu ramazanın feyzinden ve bereketinden en güzel şekilde istifade eden kullarından eylesin. Yemeğin hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hepinizin ramazan ayı ve gelecek olan ramazan bayramı’nızı da şimdiden tebrik ediyor, nice sağlıklı huzurlu ömürler diliyorum” diye konuştu.

İftar Programı Cebeci Cami İmam Hatibi Emre Demir tarafından yapılan dua ile son buldu.