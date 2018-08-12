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12 Ağustos 2018 00:15

İznik’te sazlık alanda çıkan yangın korkuttu

İznik’te makilik alanda meydana gelen yangınının ardından akşam saatlerinde karasal sazlık yandı.

İznik’te sazlık alanda çıkan yangın korkuttu

12 Ağustos 2018 00:15

Sazlıklardan yükselen alevler gecenin karanlığını kızıla çevirdi.


Yangın, Orhaniye altı diye bilinen mevkide bulunan karasal sazlıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın başladı. Alevler kısa sürede büyük bir alana yayıldı. Rüzgarın etkisiyle yükselen alevler, gece karanlığını kızıla çevirdi. Köylülerin ilk müdahalesi yangını söndürmeye yetmedi. İtfaiye ekiplerinin de olay yerine gelmesiyle söndürme çalışması başlatıldı.


Yetkililer, sazlık alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını belirtti.




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