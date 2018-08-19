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19 Ağustos 2018 17:25

İznik’te sazlıklar alev alev yandı

Bursa’nın İznik ilçesindeki sazlık yangını itfaiye ve belediye ekiplerini harekete geçirdi.

İznik’te sazlıklar alev alev yandı

19 Ağustos 2018 17:25

20 dönüm alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı.


Saat 14.30 sıralarında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyürken, çok sayıda itfaiye aracı olay yerine sevk edildi.


İznik Belediyesi Başkanı Osman Sargın da olay yerine gitti. Sargın, yangınla ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı. Yaklaşık 20 dönüme yakın karasal sazlığın küle döndüğü öğrenildi. İznik, Orhangazi ve Yenişehir’den gelen itfaiye ekipleri, rüzgarın yön değiştirmesi ile yangının farklı alanlara sıçramaması için mücadele etti. Çakırca Köyü sahilindeki yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.




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