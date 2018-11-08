Kaçak kreşin bakıcısı tutuklandı dernek başkanı adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1 yaşındaki kız bebeğin ölü bulunduğu dernek çatısı altında çalıştırılan kaçak kreşteki bakıcı kadın tutuklandı. Kaçak kreşi işleten derneğin başkanı ise serbest bırakıldı. Cezaevine gönderilen kadın bakıcı üzerindeki montunu başına geçirip yüzünü sakladı.

Edinilen bilgiye göre, olay, İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi'nde bulunan kaçak çalıştırılan kreşte meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kreşte kalan 1 yaşındaki Melisa Tuhana Memiş, bakıcısı tarafından yemek yedirildikten sonra yatağına yatırıldı. Bir süre sonra çocuğu kontrol etmeye gelen bakıcısı çocuğun hareketsiz yattığı gördü. Hemen kucağına Melisa Tuhana Memiş'i alan bakıcı çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. O sırada 112 Acil Servis ekiplerini gören bakıcı, yola atlayarak ambulansı durdurdu.

Bakıcının kucağındaki bebeği alan sağlık görevlileri, İnegöl Devlet Hastanesine hareket etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, minik Melisa kurtarılamadı. Ölüm haberini alana annesi Melike ve babası İbrahim Memiş, sinir krizi geçirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dernek adı altında kreş işletmişler

Olaydan sonra İneğöl Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 2 yıl önce faaliyete başlayan derneğin içindeki kreş bölümünde inceleme yapıldı. Yapılan aramalarda dernekteki delil mahiyetindeki bilgi ve belgelere el konuldu. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bilgilendirmede, "Elif Oyun Kültür ve Sanat Derneği" adı altında faaliyet gösteren yerde, kaçak olarak kreş hizmeti verildiği, derneğin kuruluş tüzüğüne aykırı hareket ederek eğitim izni verilmediği halde dernek çatısı altında 1 ve 6 yaş arasındaki çocuklara kreş ortamı oluşturulduğu, olay günü de Melisa ile birlikte 16 çocuğun bulunduğu belirtildi.

Bakıcı tutuklandı dernek başkanı serbest kaldı

Kaçak kreş işleten derneğin başkanı ve S.A. ile dernek üyesi olan ve aynı zamanda dernekte bakım hizmeti veren F.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan 2 şüpheli, taksirle ölüme sebebiyet vermek suçlarından adliyeye sevk edildi. Öğle saatlerinde İnegöl Adliyesi'ne getirilen 2 şüphelinin hakim karşısına çıktı. Sorgusu tamamlanan şüphelilerden bakıcı F.B. tutuklanırken dernek başkanı S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Melisa'nın cenazesi Kemalpaşa Mahallesindeki Çimen Cami'inde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hastane Mezarlığında toprağa verildi. Minik yavrularını toprağa veren Melike ve İbrahim Memiş çiftini yakınları teselli etti.