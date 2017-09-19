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19 Eylül 2017 14:15

Kadın zehir tacirleri adliyeye sevk edildi

Bursa’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri çocuklu ve biri hamile 3 kadın adliyeye sevk edildi.

Kadın zehir tacirleri adliyeye sevk edildi

19 Eylül 2017 14:15


Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Osmangazi ilçesinde A.Ç, K.Ç, N.K, H.S.Y ve E.Ö isimli şahısların üzerinde bonzai ele geçirdi. Şüpheliler ‘madde satın almak ve bulundurmak suçundan’ gözaltına alındı. Şahısların sorgusunda bonzaiyi C.P, G.P, ve G.Ö üç kadından aldıkları bilgisine ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşı küçük S.Ö’nün de bu kişiler tarafından madde temininde kullanıldığını öğrendi.


Biri çocuklu, biri hamile kadının da aralarında olduğu C.P, G.P. ve G.Ö’nün ikametlerinde değişik miktarlarda satışa hazır bonzai ele geçirildi. Toplam 9 şüpheliden A.Ç, K.Ç, N.K, H.S.Y ve E.Ö. hakkında ‘kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak’ suçlarından işlem yapılırken, C.P, G.P, ve G.Ö. ise ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticari yapmak’ suçlarından adliyeye sevk edildi. Yaşı küçük olan S.Ö. ise Çocuk Şube’ye teslim edildi.




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