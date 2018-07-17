Kanoculardan bir şampiyonluk daha

Son olarak Tokat-Almus’ta yapılan yarışlarda, şampiyonluk kupasını Bursa’ya kazandırdı.

Türkiye Kano Federasyonu faaliyet takvimde yer alan ‘15 Temmuz Şehitleri Anma ve Gazi Melih Ekici Deniz Kanosu Yarışları’ tamamlandı. 13-14 Temmuz tarihlerinde Tokat’ın Almus ilçesinde yapılan yarışlarda Büyükşehirli sporcular göz doldurdu. İki gün süren yarışlarda Büyükşehirli sporcular, K1-1000 metre, K1-500 metre, K2 mx 1000 metre ve K2 mix 500 metre kategorilerinde 5 birincilik, 4 ikincilik ve 4 üçüncülük elde ederek, takım halinde Türkiye şampiyonu oldu. Son yarışlarda üst üste başarı elde eden sporcular, şampiyonluk kupasını 15 Temmuz gazisi Iğdır Emniyet Müdürü Melih Ekici’nin elinden aldı.