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17 Temmuz 2018 11:33

Kanoculardan bir şampiyonluk daha

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kano takımı, katıldığı yarışları zirvede tamamlamaya devam ediyor.

Kanoculardan bir şampiyonluk daha

17 Temmuz 2018 11:33

Son olarak Tokat-Almus’ta yapılan yarışlarda, şampiyonluk kupasını Bursa’ya kazandırdı.


Türkiye Kano Federasyonu faaliyet takvimde yer alan ‘15 Temmuz Şehitleri Anma ve Gazi Melih Ekici Deniz Kanosu Yarışları’ tamamlandı. 13-14 Temmuz tarihlerinde Tokat’ın Almus ilçesinde yapılan yarışlarda Büyükşehirli sporcular göz doldurdu. İki gün süren yarışlarda Büyükşehirli sporcular, K1-1000 metre, K1-500 metre, K2 mx 1000 metre ve K2 mix 500 metre kategorilerinde 5 birincilik, 4 ikincilik ve 4 üçüncülük elde ederek, takım halinde Türkiye şampiyonu oldu. Son yarışlarda üst üste başarı elde eden sporcular, şampiyonluk kupasını 15 Temmuz gazisi Iğdır Emniyet Müdürü Melih Ekici’nin elinden aldı.




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