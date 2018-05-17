Karacabey’de altyapı çalışmaları tam gaz

Son 1 aydan bu yana ivme kazanan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ali Özkan, elektrik kablolarının yer altına alınması ve trafoların yenilenmesi ile Karacabey’in örnek bir kent görünümüne kavuşacağını söyledi.

İlçedeki çalışmaları yerinde denetleyen ve mahalle sakinleriyle de sohbet eden Belediye Başkanı Ali Özkan, vatandaşlara hoşgörü ve anlayışları için teşekkür ederken, ‘modern ve müreffeh kent Karacabey’ hedefine giderek yaklaşıldığı mesajını verdi.

Yürütülen tüm çalışmaların önümüzdeki yıl tamamlanacağını belirten Özkan, seçim beyannamesinde verdikleri sözleri bir bir yerine getirmekten ve vatandaşların da çalışmalara destek vermesinden dolayı duyduğu gururu ifade etti. Ekonomik yönden güçlü hale getirdikleri belediyenin, kazandığı itibar ile birlikte tüm kent dinamiklerini de harekete geçirdiğinin altını çizen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan sözlerini, “İlçemiz tüm yönleri ile topyekûn gelişim hedefine kararlılıkla ilerlemektedir” şeklinde noktaladı.