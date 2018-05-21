Karacabey’de her akşam bin ailenin evine iftar yemeği ulaşıyor

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma konusunda ön plana çıkan ilçelerden Karacabey’de, ramazan ayında da hız kesmeden devam diyor. Dayı Karacabey Derneği tarafından bakıma ve yardıma muhtaç yaklaşık bin ailenin evlerine her akşam dağıtılan iftar yemeği organizasyonu vatandaşların da büyük takdirini kazanıyor.

Geçtiğimiz hafta sonu belediye başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdikleri ramazan iftar etkinliklerinde, mahalle muhtarları tarafından isimleri belirlenen yaklaşık bin ailenin evlerine her akşam kapalı paketlerde iftar yemeği sundukları bilgisini verildi. Dernek yöneticileri Abdullah Yalazı, Hamiyet Özenli ve Erdinç Özer tarafından gerçekleştirilen ziyarette yöneticiler, derneğin faaliyetlerine belediye tarafından destek ve teşvikler için Başkan Özkan’a, ilçe halkı adına teşekkür etti.

Belediye Başkanı Ali Özkan ise, dernek yönetimine üstün gayretleri için teşekkürlerini sunarken, ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımlar yapılması, tekerlekli sandalye verilmesi ve yaklaşık 500 üniversite öğrencisine karşılıksız burs verilmesi gibi önemli yardımlara imza atılan dernek faaliyetlerinin, Türkiye genelinde de bir başka örneğine zor rastlanabilecek düzeyde olduğuna vurgu yaptı.