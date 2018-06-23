Karacabey‘de uyuşturucuya geçit yok

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karacabey’e uyuşturucu satmak için gelen kişileri takibe aldı. Şahısların emanet aldıkları araç içerisinde 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda Sinan B. (22), E.K. (30), Ö.D. (27) ve M.K. (35) uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan gözaltına alındı. Sinan B. Emniyet Müdürlüğü’nde alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede ‘uyuşturucu madde satmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.K., Ö.D. ve M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.