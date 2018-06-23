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23 Haziran 2018 13:40

Karacabey‘de uyuşturucuya geçit yok

Bursa’nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Karacabey‘de uyuşturucuya geçit yok

23 Haziran 2018 13:40


Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karacabey’e uyuşturucu satmak için gelen kişileri takibe aldı. Şahısların emanet aldıkları araç içerisinde 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda Sinan B. (22), E.K. (30), Ö.D. (27) ve M.K. (35) uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan gözaltına alındı. Sinan B. Emniyet Müdürlüğü’nde alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede ‘uyuşturucu madde satmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.K., Ö.D. ve M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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