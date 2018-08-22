Diğer
Kategoriler
22 Ağustos 2018 09:48

Kaybolan yıllarına bir haftada kavuştu

Bursa’da yıllardır giderek dökülen saçlarına çare arayan 56 yaşındaki Hasan Beki’nin 6 saatlik süren operasyon sonucu dökülen saçlarının yerine yenisi ekildi.

Kaybolan yıllarına bir haftada kavuştu

22 Ağustos 2018 09:48


Bursa Romatem Hastanesi dermatoloji bölümüne başvuran Hasan Beki’nin önce saç dökülmesine sebep olan hastalığına teşhisi konuldu. Erkek tipi kellik denilen ve ‘androgenetik alopesi’ teşhisi konulan Hasan Beki için saç ekimi planlandı. Foliküler ünite ekstraksiyonu (FUE) yöntemiyle yaklaşık 6 saat süren başarılı bir operasyonla hastaya 3100 graft saç ekimi uygulandığını ifade eden Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bursa Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, “Sonraki 10 günlük süreçte ilk yıkamasını gerçekleştirdik ve ekim sonrası medikal tedavisini uyguladık. 10. günün sonunda ekim yerinde kalan kabuklanmaları da tamamen temizledikten sonra 1 sene boyunca sürecek olan takip ve tedavi protokolünü hastamıza detaylı bir şekilde anlattık. Ekim sonrası hem ekilen saçların daha sağlıklı çıkması hem de mevcut saçların kuvvetlenmesi için PRP ve mezoterapi tedavilerinin zamanlamasını planladık” diye konuştu.


Yeni saçlarının çıkmasından mutlu olduğunu dile getiren Hasan Beki ise, emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Sıcak
    34°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç