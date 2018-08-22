Kaybolan yıllarına bir haftada kavuştu

Bursa Romatem Hastanesi dermatoloji bölümüne başvuran Hasan Beki’nin önce saç dökülmesine sebep olan hastalığına teşhisi konuldu. Erkek tipi kellik denilen ve ‘androgenetik alopesi’ teşhisi konulan Hasan Beki için saç ekimi planlandı. Foliküler ünite ekstraksiyonu (FUE) yöntemiyle yaklaşık 6 saat süren başarılı bir operasyonla hastaya 3100 graft saç ekimi uygulandığını ifade eden Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bursa Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, “Sonraki 10 günlük süreçte ilk yıkamasını gerçekleştirdik ve ekim sonrası medikal tedavisini uyguladık. 10. günün sonunda ekim yerinde kalan kabuklanmaları da tamamen temizledikten sonra 1 sene boyunca sürecek olan takip ve tedavi protokolünü hastamıza detaylı bir şekilde anlattık. Ekim sonrası hem ekilen saçların daha sağlıklı çıkması hem de mevcut saçların kuvvetlenmesi için PRP ve mezoterapi tedavilerinin zamanlamasını planladık” diye konuştu.

Yeni saçlarının çıkmasından mutlu olduğunu dile getiren Hasan Beki ise, emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini söyledi.