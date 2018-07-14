Köpükten yaptığı eserleri görenler gerçeğinden ayırt edemiyor

Strafor köpüğüyle istenilen ürünün aynısını yapan Ediz Atik’in eserlerini gerçeğinden ayırt etmek neredeyse imkansız. Açtığı sanat atölyesinde 3 boyutlu yazıcıda desenlerini kestiği ürünlerin kesimini yapan usta, daha sonra bu köpüğü eliyle oyma tekniği kullanarak sanat eserine dönüştürüyor. Her çeşit ev, araba, günlük hayatta kullanılan ürünlerin aynısını yapan Atik, bu ürünleri 2 bin 500 ile 50 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıyor. Büyük bir emek ve ustalık isteyen sanatını büyük ustalıkla icra eden ustanın ürünleri büyük rağbet görüyor. Ediz Atik, bu ürünleri atölyesinde ortağı ve eşiyle birlikte yapıyor.

Yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi veren Ediz Atik, “Çocukluktan gelme el becerim vardı. Resim yapıyordum. Ufak tefek heykeller yapıyordum. Daha sonra böyle bir makinanın varlığından haberdar oldum. Bu işi yapabileceğimi düşündüm. Baktım ki Bursa’da fotoğraf stüdyolarında bir ihtiyaç var. Fotoğraf stüdyolarına doğal fotoğraf stüdyoları yaptım. Doğal alanlar yaptım. Mesela bir cami, cami penceresi yaptım. Veya bir ev içi yaptım. İmitasyon çalışmaları yapıyorum. Bu bir çerçeve olabilir, bir film sahnesi olabilir. Muhteşem Yüzyıl’ın biliyorsunuz bütün sahneleri bir platoda çekiliyor. Ve bu platonun içerisinde de her şey strafor. Belki bunu birçok kişi bilmiyordur. EPS dediğimiz kimyevi bir madde, su buharıyla üretilen. Bursa’da iki adet fabrikası var. Bu fabrikalardan blok olarak temin ediyoruz. Elimizdeki makinasıyla iki boyutlu işleyip üçüncü boyutu ben veriyorum. Piyasada ve film endüstrisinde bu işi yapan kişilere butaforist diyorlar. Bu işi yapan kişilere ise butafor deniliyor. Yani yüzde 30 makina işciliği, yüzde 70 ise el işciliği. Ben mektepli değil, alaylıyım. Bu işi de layıkıyla yaptığıma inanıyorum. Türkiye’de bu işi yapan 7-8 kişi var. 81 ilde de 7-8 kişi çok az fırçadan gelme reklamcıyım ben. Dijital baskı da yaptım. Reklamcılıkla ilgili her türlü tecrübem, yeteneğim var. Ama son sekiz yıldır bu işi yapıyorum. Bu işi öncelikle fotoğraf stüdyosuna bir iş yaptım daha sonra da eşimin desteğiyle bu işe devam ettim. Bu işi öğrenmek için herhangi bir yerde araştırma yapmadım. Yaptığım ürünleri 2 bin 500 liradan 50 bin liraya arasında satıyorum. İşçiliğine göre veya büyüklüğüne göre fiyat değişiyor" dedi.