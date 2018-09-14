Köye Tarım Lisesi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2018-2019 eğitim öğretim yılına hazır.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve Harmanlı Mahallesi Muhtarı Erdem Çolak, yeni eğitim öğretim yılında hizmete girecek olan okulu inceledi. Erdem Çolak, “Köyümüzde bulunan Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pazartesi günü itibariyle hizmete başlıyor. Okulumuzda Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği (Veterinerlik Hizmetleri), Gıda Teknolojisi ve Laboratuvar Hizmetleri alanları olmak üzere 3 bölümde öğrencilerimiz eğitim görecek. Bu yıl yetişmediği için 100 öğrenci kapasiteli pansiyon binası 2019-2020 eğitim öğretim yılında hizmete girecek. Bu yıl okulumuzda 68 öğrenci eğitim görecek. Her sene artan öğrenci sayımız 4 yılın sonunda 408'i bulacak. Tarım Lisesi'nin köyümüzde hizmete girmesiyle beraber Türkiye'de bir ilk yaşanacak. Türkiye'nin hiçbir köyünde böyle bir okul yok. Tarımın merkezi olan Karacabey'imize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Başkan Ali Özkan ise, “Daha evvel ilkokul olarak kullanan bu okulumuz yapılan protokol ile bu sene Tarım Lisesi olarak hizmet edecek. Karacabey'de eğitim alanında güzel işler oluyor. Teknik Lisesi'ne hayırseverler tarafından bizim aracılığımızla 5 milyon liralık bir yatırım gerçekleştiriliyor. Oradaki makine ve teçhizatları yenileniyor. Bu yıl yine yeni yapılan Adnan Menderes İlköğretim Okulu 700 öğrencimize hizmet verecek. Bu çerçevede tamamen tekli eğitime geçilmiş olacak. Köylerde merkeze göçler oluyor. Bu tür yatırımlar tersine göçü canlandıracak” dedi.