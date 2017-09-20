Küçük çocuğa çarpan motosiklet sürücüsü kaçtı

Bursa’nın İznik ilçesinde babası ile yürüyen 9 yaşında ki çocuğa motosiklet çarptı. Plakası alınamayan motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, akşam 21,30’da Beyler Mahallesi Akçeşme Sokakta meydana geldi. 9 yaşında ki Kamil Dede, babası ile yürüdüğü sırada motosiklet çarptı. Kimliği tespit edilemeyen motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Başından yaralanan küçük çocuğa, ambulansta ilk müdahaleyi 112 sağlık ekipleri yaptı. Kamil Dede ardından İznik Devlet Hastanesine sevk edil. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Vatandaşlar, ilçede özellikle sokak aralarında hız yaparak tehlike saçan plakasız motosikletlere izin verilmemesi çağrısında bulundular.