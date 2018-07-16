Küçükoğlu Holding çalışanları piknikte stres attı

Holdinge bağlı TOKSAN Otomotiv, AK-PRES Otomotiv ve AKTEKNİK Kalıp firmalarının Bursa’daki fabrikalarında çalışanlarının katıldığı piknik, Kestel’e bağlı Dere Kızık Mahallesi Yeşil Vadi Piknik Alanı’nda gerçekleştirildi. Küçükoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu’nun yanı sıra firma yöneticilerinin de katıldığı piknikte gün boyu çeşitli faaliyetler yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda halat çekme, çuvalla koşu, yumurta taşıma gibi yarışmalar, Küçükoğlu Holding şirketlerinin çalışanlarına eğlenceli anlar yaşattı. Piknikte minikler arasında ise resim yarışması yapıldı ve dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

Geleneksel hale gelen piknik, holding çalışanları arasında dayanışma ve kaynaşma duygularını perçinlerken, aileleri ile birlikte temiz havada keyifli ve huzurlu bir gün geçirip yoğun çalışma temposunun getirdiği yorgunluğu üzerlerinden atma fırsatı buldular. Piknikte müzik eşliğinde halaylar çekildi.

Pikniğe katılarak çalışanlarla sohbet eden Küçükoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu, üç firmada 5, 10, 15, 20 ve 25. yılını dolduran personele teşekkür plaketi verdi. Oğuzhan Küçükoğlu, TOKSAN Otomotiv, AK-PRES Otomotiv, AKTEKNİK Kalıp İmalatı firmalarının otomotiv yan sanayii alanında Türk sanayisine hizmet eden büyük bir aile olduğunu söyledi. Çalışanların verimliliği ve hizmet kalitesi açısından yüksek moral ve huzurlu çalışma ortamlarına ihtiyaç duyduğunu belirten Küçükoğlu, holding şirketlerinde çalışanların dayanışma ve kaynaşma duygularını geliştiren bu pikniğin yanı sıra yıl içinde benzer nitelikte çeşitli faaliyetler yaptıklarını ifade etti.