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13 Ağustos 2018 12:34

Kül olan ormana çabuk tutuşmayan ağaçlar dikilecek

Bursa’da küle dönen ormanlık alan için çabuk tutuşmayan incir, ıhlamur, çınar ve erguvan ağaçları dikileceği açıklandı.

Kül olan ormana çabuk tutuşmayan ağaçlar dikilecek

13 Ağustos 2018 12:34


Bursa’nın Mudanya ilçesinde çıkan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ederken, 500’ün üzerindeki villa için tehlike arz eden bir durum kalmadığı bildirildi. Orman sahasında bu hafta çalışmaların başlayacağını ifade eden Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, “Bölgede bulunan yanık ağaçları kaldırdıktan sonra çevreyi temizleyeceğiz. Burada özel bir proje uygulayacağız. Düşüncemiz, 20 hektar olarak tahmin edilen bu alana yeniden ağaçlandırırken, saf kızılçam ormanı olarak değil, yangına dayanıklı, değeri yüksek yapraklı ağaçlar dikeceğiz. Yerleşim yerlerinin olduğu yerlerin çevresine yangında çabuk alev almayan, ıhlamur, çınar, incir ve erguvan gibi ağaçlar dikerek, görsel kirlilik oluşturmadan bant oluşturacağız. Zarar gören diğer bölgeler ise yine saf kızılçam fidanları dikeceğiz. Dikim işlemine şubat ve mart aylarında başlayacağız. Bölgenin temizlenmesine ise eylül ve ekim aylarında başlamış olacağız" dedi.


Alanın tamamen ağaçlandırılacağının sözünü veren Orman Bölge Müdürü Akın, ağaç dikilmemiş 1 metrekare alan kalmayacağını vurguladı.


Zamanında müdahaleyle kontrol altına alınan yangında, ormanlık alana yakın mahallelerden Bademli, Çağrışan ve Göynüklü’deki 500’ün üzerindeki lüks villanın yanarak, kül olmaktan son anda kurtarıldığı açıklandı.




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