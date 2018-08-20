Kurban pazarında hareketlilik devam ediyor

Bursa’da kurbanlıkların çoğu satıldı.

Kurban bayramı arifesinde Bursa’da kurban pazarlarında hareketlilik devam ediyor. İsabey Kurban Pazarı’nda büyük ve küçük başların çoğu satıldı. Satıcılar memnun olduklarını dile getirirken, satışların bayram boyunca devam edeceğini söyledi. Vatandaşlar ise geçen yıla nazaran hayvan fiyatlarında büyük artış olmadığını ifade etti.

Artvin’den hayvan satmaya gelen Ercan Altun, “Satışlarımız geçen yıldan farklı değil. Büyük baş hayvanlarımızı sattık, bitirdik. Kurban satışlarımız bayramda da devam edecek. Son ana kadar bekleyen müşterilerimiz var. Fakat fiyatlar bugünden farklı olmaz” dedi.

Pazardan küçük baş hayvan alan Ramazan Kahraman, fiyatların geçen yıl ile aynı olduğunu dile getirerek, “Fiyatlar geçen sene ile aynı. Değişen pek bir şey yok. Küçük baş keseceğiz. Allah kabul etsin” diye konuştu.