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14 Ağustos 2018 09:03

Kurbanlıklarla koyun koyuna yatıyorlar

Bursa’da hayvanları çalınmasın diye nöbet tutan celepler, kurbanlıklarla koyun koyuna yatıyor.

Kurbanlıklarla koyun koyuna yatıyorlar

14 Ağustos 2018 09:03


Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Geçit Mahallesi’nde kurulan kurban pazarında Türkiye’nin birçok yerinden gelen satıcı yer alıyor. Erzurum, Kars, Yozgat, Van gibi doğu vilayetlerinde besicilik yapan hayvancılar, bayrama 15 gün kala pazarlara geldi. Bir yıl boyunca büyüttükleri hayvanları satmak için pazara gelen besiciler, hayvanların başından ayrılamadan 15 gün boyunca nöbet tutuyor. Hayvanları için yaptıkları bölmelerde kurbanlıklarla birlikte uyuyan celepler, ahırlarda yemek yiyor ve dinleniyor. Ahırlarda battaniyeye sarılıp yatan celepler, piknik tüplerinde yemek ve çaylarını yaparak karınlarını doyuruyor. Hayvan pazarlarında seyyar helalar ve hayvan sahiplerinin banyo yapabilmesi için kapalı duşlar bulunuyor. Bazı çobanlar hırsızlıktan korktukları için koyunlarla beraber yattıklarını söyledi. Sabaha kadar nöbet tuttuklarını belirten celepler, "Buranın şartları çok zor. Yatacak yerimiz yok, tek koltukta koyunların arasında yatıyoruz. Buna acilen çare bulunması lazım. Hayat burada anlatılmayacak kadar zor. Üzerinde yattığım koltuğu eskiciden kendi paramla aldım. Başımın çaresine bakmam gerekiyordu. Banyo var, ama dere kenarında olduğu için çok pis kokuyor, kullanmıyoruz. Koyunların içinde soğuk su ile yatıyoruz" diye konuştular.




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