Kursiyerlerin sertifika sevinci

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Uğur Böceği Kültür Merkezi kursiyerleri sertifikalarını aldı.

El ve sahne sanatlarından meslekî ve teknik eğitimlere kadar 45 ayrı branşta düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı. Uğur Böceği Kültür Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen festival, Adnan Menderes Meydanı'nda düzenlenen sertifika töreni ile sona erdi. 8 aydır süren kurslara katılan 2 bin kursiyere belgeleri protokol tarafından verildi.

Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Uğur Böceği Kültür Merkezi'nin vatandaşların hayatına güzellikler kattığını söyledi. Kurtulan, “Hayat, günlük işlerin yanı sıra kültür, sanat, spor ve iletişimle renklenen bir süreçtir. İnsanın hayatında bu değerler olduğu zaman ortak noktalar çoğalır. Her zaman söylediğimiz bir söz var. Bu merkezler halkındır. 7'den 70'e bütün vatandaşlarımız burada gördükleri eğitimlerle kendini geliştiriyor” dedi.