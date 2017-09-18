Le Guen: “Fransa’da Bursaspor’a karşı ilgi arttı”

Ben de bu takibi gerçekleştiren futbolseverlerin yavaş yavaş Bursaspor taraftarı olmasını başarmak istiyorum” dedi.

Süper Lig’de çıktığı 5 maçta 9 puan toplayan Bursaspor’da, Teknik Direktör Paul Le Guen, kulübün resmi televizyonunda yayınlanan Santra programında önemli açıklamalarda bulundu. Lige yaptıkları başlangıçtan mutlu olduğunu belirten Le Guen, “Mütevazi kalmaya devam etmeliyiz. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri transferler konusunda çok önemli bir mesafe kat ettirdiler kulübe. Doğru yolda olduğumuzu görmek mutluluk verici. Geliştirmek istediğim oyun tarzı ofansif. Atak tarafında iyi oyunculara sahibiz. Pas oyununu oturtmaya çalışıyoruz. Oyunun defansif tarafında devamlılık kazanmak zorundayız. Malatyaspor’a karşı vermemiz gerekenden daha fazla pozisyon verdik” dedi.

“Galatasaray maçına mütevazi bir şekilde hazırlanmalıyız”

Sezon başında Başkan Ali Ay ile yaptıkları görüşmede önceliklerinin defans olması gerektiğini belirttiğini ifade eden Le Guen, “Geçen sezonun ikinci yarısında çok fazla gol yiyen bir Bursaspor vardı. Defansif kurgunun yenilenmesi öncelik arz etmişti. Atak tarafıyla ilgili de değişiklikler yaptık. Deniz’in ve Stancu’nun iyi bir oyuncu olduğunu biliyordum. Antrenmanlarda da gördüm. Transferlerimizde önceliklerimizi belirlerken alacağımız oyuncuların ilk 11’de olmasını hesaba kattık. Yaptığımız transferlere baktığımızda hepsinin oynadığını görüyoruz. Yusuf Erdoğan da ilk 11’e çok yakın bir isim. Daha önce de söyledim. Mütevazi olmaya devam etmeliyiz. Geçen sezon çok iyi bir başlangıç yapmış Bursaspor vardı. Ligin ikinci yarısında işler karmaşık hale geldi. Şimdilik sadece 5 maç oynadık. Galatasaray maçına mütevazi bir şekilde hazırlanmalıyız” diye konuştu.

“Çocuklarıma dünyanın en iyi atmosferlerinden biri olduğunu söyledim”

Devamlılık ortaya koymaları gerektiğin altını çizen Fransız teknik adam, “Oyuncularımız her antrenman boyunca devamlılık ortaya koymaya çalışmalılar. Sahada da bunun ödülünü alacağız. Taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız olacak. Taraftarımızın inanmasını istiyorum. Her oyuncu çok çalışıyor. Belki bazen, kendi sahamızda da işler zorlaşabilir. Tam da o zamanlarda onların desteğine ihtiyacımız olacak. Galatasaray maçında hayalim stadın tamamen dolu olması. Halen belli yerlerde boşluklar var. O boşluklar neden var çözebilmiş değilim. Zor anlarda yardımlarına ihtiyacımız var. Çocuklarım maça gelecekler. Ben onlara inanılmaz bir atmosfer olduğunu söyledim. Hayatlarında görmedikleri, dünyanın en iyi atmosferlerinden biri olduğunu söyledim. Umarım bunu yaşayabilirler. Bana daha önce Bursaspor’un özel bir atmosfere sahip olduğu söylenmişti. Tam dolu değildi stadımız ama iç saha maçlarındaki atmosfer inanılmazdı. Alanya maçı çok zor bir yere gitti ve bence taraftarımızın desteği ile kazandık. Galatasaray ile oynayacağız. Daha da zor olacak bu maç. Daha da büyük desteğe ihtiyacımız var” diye konuştu.

“Bilal Kısa ilk 11 oyuncusu değil”

Tecrübeli oyuncu Bilal Kısa’nın performansına ilişkin soruları da yanıtlayan deneyimli teknik adam, “Bilal ilk 11 oyuncusu değil. Orta saha bölgemizde ağır bir rekabet var. Ben de hakemlik yapmaya çalışıyorum. Bilal çok tecrübeli bir oyuncu. Eğer 11’de olmak istiyorsa performansıyla daha çok hak ettiğini göstermesi lazım. Kırılgan olan bazı noktalarımız var. Ritmin önemli olduğu bir takımız. Oyunun içine ritim katmazsak ortalama bir takımız. Eğer katarsak herkese zor anlar yaşatabiliriz. Ritmi 90 dakikaya yaydığımız zaman çok iyi bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Malatya maçında kazandık ama ders çıkarmalıyız. Maçın hakemin son düdüğü ile sona erdiğini aklımıza kazımalıyız” diye konuştu.

“Son zamanlarda Fransa’da Bursaspor’un takip edilmesi arttı”

Fransa’da Bursaspor’a karşı ilginin arttığını ifade eden Le Guen, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bazı kulüpler kadrolarına yatırım yaptılar. Biz onlarla rekabet edebilecek durumda değildik parasal anlamda. Yeni bir takım kurma şeklimizden çok mutluyum. Bana güvenin. Son zamanlarda Fransa’da Bursaspor’un takip edilmesi arttı. Ben de bu takibi gerçekleştiren futbolseverlerin yavaş yavaş Bursaspor taraftarı olmasını başarmak istiyorum. Bu sezon boyunca bütün maçlarda bütün oyuncularım savaşacaklar. Bursaspor forması giymekten gurur duyan bir takım benim istediğim bir takım olacak.”