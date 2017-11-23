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23 Kasım 2017 12:24

Leman Sam Bursalı hayranlarıyla buluştu

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Nida Ateş’le Buluşmalar” konserine konuk olan Leman Sam, sevilen eserlerini Bursalılar için söyledi.

Leman Sam Bursalı hayranlarıyla buluştu

23 Kasım 2017 12:24


Nilüfer Belediyesi’nin her ay düzenlediği “Nida Ateş’le Buluşmalar” konserleri devam ediyor. Konserlerin bu ayki konuğu Leman Sam oldu. Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Oditoryum’da gerçekleştirilen konsere sanatseverler ilgi gösterdi. Albümlerinden en sevilen parçaların yanı sıra Nida Ateş’le birlikte türküler de seslendiren Leman Sam, salonu dolduran Bursalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Gecenin finalini hayranlarıyla birlikte seslendirdiği Leylim Ley türküsüyle yapan Leman Sam, ayakta alkışlandı.


Konserin sonunda Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Aysel Okumuş, Leman Sam ve Nida Ateş’e çiçek vererek teşekkür etti.


Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği konserde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Leman Sam, “Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i yakından tanıyorum. Böyle bir gecede bizi buluşturduğu için kendisine teşekkür ediyorum” dedi.




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